Gazzetta tvrdi: U Milanu žele produženje ugovora s Modrićem!

Luka Modrić s 39 godina i nakon 13 godina provedenih u Real Madridu ovog je ljeta prešao u redove talijanskog Milana.

Modrić je sada s 40 godina napunjenih u rujnu ključan igrač Milana u ovoj sezoni i nositelj igre trenera Massimiliana Allegrija, a Milan je u borbi za titulu.

Modrić je već proveo 989 minuta na terenu ove sezone za Rossonere. Talijanska Gazzetta dello Sport Modriću je posvetila stranicu u novinama, a glavna tema je njegov ostanak u Milanu i nakon ove sezone.

Kapetan Vatrenih potpisao je jednogodišnji ugovor, ali Gazzetta piše kako u Milanu već razmišljaju o njegovom produženju.

“Luka je započeo svih 11 utakmica u Serie A i u nijednom trenutku nije izgledao kao nogometaš koji se približava kraju svoje karijere. Upravo suprotno, u Milanu žele produžiti njegov ugovor,” piše Gazzetta pa dodaje:

“Očekuje se kako će Milan i Modrić donijeti odluku tek na proljeće, ali kako stvari stoje, produženje ugovora čini se sigurnim. Klub vjeruje u zajednički nastavak, posebno s obzirom na to je Modrić sretan sa životom u Milanu, gdje mu poslovni i osobni život napreduju bolje nego što je očekivao. Zbog svega toga već se sad može pričati o njegovoj budućnosti u Milanu, ta se odluka čekala na kraju sezone kako bi vidjeli Lukinu fizičku formu i integraciju u momčad, ali te su stvari postale očite.”