Skromni Modrić oduševio ovim potezom: Na okupljanje Hrvatske stigao letom za 20-ak eura

AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Luka Modrić oduševio je sve putnike na letu niskotarifnog avioprijevoznika Ryanaira.

Iako je zaradio milijune eura i karijeru gradio u elitnim klubovima, Luka Modrić odlučio je na susret reprezentacije u Zagreb doći Ryanairom. Kapetan hrvatske reprezentacije i zvijezda Milana sletio je su sinoć u glavni grad Hrvatske prije okupljanja za utakmicu između Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026.

Kako piše Večernji, u Boeingu niskotarifne tvrtke, u kojem je bilo oko 200 putnika, ubrzo je zavladala prava euforija – jer nije svaki dan da se lete s vjerojatno najboljim igračem u povijesti Hrvatske.

Let s kartom počinje od 20 eura, ali za putnike, iskustvo je neprocjenjivo. Selfiji, osmijesi i kratki razgovori s Modrićem i Marijom Pašalićem – sve je snimljeno još prije slijetanja na zagrebački aerodrom oko 23 sata.

U završnom kolu kvalifikacija Hrvatska će imati dvije utakmice, u petak, 14. studenog, protiv Farskih otoka u Rijeci i u ponedjeljak, 17. studenog, protiv Crne Gore u Podgorici.

Vatrenima je dovoljan bod da matematički potvrde prvo mjesto u skupini i izravan plasman na SP 2026. koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.