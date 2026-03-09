Gazzetta: Modrić je bio monstruozan, a jedan je igrač uništio sve

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Nogometaši Milana smanjili su zaostatak za Interom na vrhu ljestvice Serie A na sedam bodova zahvaljujući minimalnoj 1:0 pobjedi u međusobnom susretu u 28. kolu.

Gol koji je zadržao kakvu-takvu neizvjesnost u borbi za naslov prvaka postigao je lijevi bek Estupinan u 35. minuti nakon odličnog proigravanja Fofane.

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan, dok je Petar Sučić ušao u igru za Inter u 59. minuti.

Talijanski ugledni list Gazzetta proglasio je kapetana Vatrenih najboljim igračem utakmice.

“Modrić je bio monstruozan, a Luis Henrique je uništio sve”, stoji u naslovu uglednog talijanskog lista. Gazzetta je Modriću dala ocjenu 7.5, dok je Brazilac dobio skromnih 5, odnosno proglašen je najgorim igračem dvoboja.

Modriću je ovo bio 27. ovosezonski nastup u Serie A, ove sezone je propustio samo jednu utakmicu u najvišem rangu Italije.

Inter je i dalje vodeći na ljestvici sa 67 bodova, dok je drugi Milan na 60.