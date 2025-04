Gattuso: Zvao sam Cannavara čim je dobio otkaz, rekao mi je kako se osjeća

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Hajduk će u nedjelju od 18:45 igrati utakmicu 29. kola SHNL-a u kojoj će na Poljudu ugostiti Lokomotivu.

Splićani su trenutno vodeća momčad prvenstva s bodom prednosti ispred Rijeke i čak osam ispred trećeplasiranog Dinama. Susret protiv Lokomotive je najavio trener Gennaro Gattuso.

Jeste li se možda čuli s Fabijem Cannavarom i je li vam zaželio prvo mjesto na kraju sezone?

Zvao sam ga odmah. To je posao trenera, on plaća prvi kad nema rezultata. I njemu je žao što je tako završilo. Ništa mi nije poželio.

Kakvu utakmicu očekujete na Poljudu?

Istu kao protiv Belupa. Moramo ući bez straha, a tako će i oni. Očekuje nas teška utakmica. Promijenili su trenera, ali ne i stil igre. Trebamo intenzitet i hrabrost za pobjedu, bez toga nećemo moći do pobjede.

Koliki je pritisak očekivanje titule? Hoćete li i sljedeće sezone biti trener Hajduka?

Uvijek je pritisak, ali prodane ulaznice su motivacija. Navijači nam vjeruju, a moj je posao kontrolirati pritisak. Od 18 godina sam konstantno pod pritiskom.

Ovo nije trenutak za razgovor o tome hoću li i sljedeće godine biti ovdje. Vjerujem u naše snove. Najvažniji je Hajduk, tek onda Gattuso.

Kombinacija Rusin i Livaja?

Kad smo tražili napadača, a znate da smo u financijskim problemima, tražili smo igrača koji bi rasteretio Livaju i vezni red. Trebalo mu je neko vrijeme da se uigra, bio je dugo bez ritma. Trudio se shvatiti što želimo postići, postao je spreman i sad nam je stvarno od pomoći.

Što mislite o Robertu Mudražiji?

Nije samo on tu važan, cijela je njihova momčad bitna. Stvaraju pritisak, izlaze naprijed s pet ili šest igrača. Točno znaju što rade, brzi su u tranziciji. Moramo ih poštovati, držati na oku i ne puštati ih.

Dosta igrača zbog nervoze dobiva žute kartone. Važno će biti suzdržati se zbog kraja sezone.

Na igračima je da igraju, nikad o tome ne razgovaram s njima. Volim da igraju bez ručne kočnice i da su u potpunosti u utakmici. Bilo bi dobro da ih ne dobivaju, ali nećete me vidjeti da ih na to upozoravam. Bitan je intenzitet, a ako netko dobije karton, dobije ga.

Stanje u momčadi?

Lovre se još neće vratiti, ali odradfo je ovaj tjedan četiri treninga. Vratio se u momčad, ali neće biti prisutan. Žaper dobro trenira, zadovoljan sam. Stipe je isto dobar, ali na njih trojicu nećemo moći računati.

Šego? Vraća li se u prvih 11 ili kreće s klupe?

Mora ostati miran. Odigrao je dvije utakmice jako dobro, pa upadao u probleme. Igramo tako da naši krilni napadači mogu trajati maksimalno sat vremena pa je svejedno od kojeg trenutka krećeš u utakmicu. Važniji su moment i volja. U zadnje vrijeme nije na svojoj razini. To je dečko iz Splita, otišao je i vratio se, pod pritiskom je i mora ga se riješiti. Vjerujem u njega. Kvalitetan je.

Koliko ste zadovoljni širinom kadra koji imate? To je važno za kraj sezone.

Čim smo ovdje i čim igramo važnu ulogu u prvenstvu, to je zasluga igrača i govori o njihovoj kvaliteti. Svakog ću od njih nositi u srcu i neću ih nikad zaboraviti. Nadam se da ćemo doći do cilja. Tražimo mnogo, a oni daju još više. Svi ovi trenuci ostat će vječno sa mnom. Oni su vjerovali u naše riječi od početka. Nadam se da će pokupiti ono što su sijali.

Sutra je Cvjetnica. Imate li poruku za navijače?

Što pričati o Uskrsu, on se živi. Osjećam Split i Dalmaciju, ovo je zemlja vjernika. Moja majka tri ili četiri puta na dan ide u crkvu. Drago mi je da to ovdje mogu dodirnuti rukom. Mnogi igrači su vjernici. Ljudima želim unutarnju radost i mir Živimo u vrijeme ratova. Mladi umiru, a to zbog ratova ne bi smjelo biti.

Ako ja želim u crkvu, moram se dobro ispovijediti. Molim se svaku večer, ali nisam redovit na misama.