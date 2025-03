Gattuso: Što danas znači riječ stranac? To u Hrvatskoj ne postoji

Podijeli :

Robert Matić, Miro Gabela/hajduk.hr

Talijanski strateg je najavio važnu utakmicu protiv Šibenika.

Nastavlja se napeta utrka za naslov prvaka Hrvatske, a drugoplasirani Hajduk će u 27. kolu hrvatskog prvenstva ugostiti zadnju momčad ljestvice – Šibenik.

Ususret utakmici, Gennaro Gattuso odradio je na Poljudu konferenciju za medije, a prvo se osvrnuo na nedavni sukob s Joškom Jeličićem:

“Ne znam što je rekao Fabio, ali ja sam rekao što sam trebao reći. Žao mi je što se tako ponaša jedan profesionalni nogometaš, koji zna koje su teškoće u nogometu. Mogu razumjeti da takve usporedbe rade novinari, to je njihov posao. Ali posao bivšeg nogometaša to nije. Zamjeram mu što nema hrabrosti reći mi stvari u lice. Kad dođem u studio, pruža mi ruku, a poslije priča protiv mene. Žao mi je što su moj stav i stil govora neki protumačili kao napad na njega, to nije bilo tako.

Godina je 2025., što danas znači riječi stranac? To u Hrvatskoj ne postoji. Mi smo Europska unija. Ta riječ mi ostavlja loš okus u ustima. Ovdje sam deset mjeseci, nisam imao problem ni s kim po pitanju riječi stranac. Ne mogu mijenjat kulturu i mentalitet naroda, mogu se prilagoditi, ali ta riječ mi izaziva loš okus.”

Gattuso je upitan o borbi za naslov:

“Nećemo razmišljati previše unaprijed, fokus je na sutrašnjoj utakmici. Šibenik je u dobrom nizu, jako su vertikalni, pogotovo u skoku. Očekuje nas teška utakmica, još ih je deset do kraja, tu smo, u igri smo. Sutra će biti sve osim lagane utakmice. Moramo ostaviti srce na terenu i tako pobijediti, ali to neće biti lako.”

Rakitić i Pukštas imaju skroman učinak u vidu golova i asistencija:

“Ovo je problem svih, nećemo nikog izdvajati, ja uzimam odgovornost za sve to. Pukštas nema golova, na početku ih je zabio par, ali bila su zaleđa. Nećemo govoriti o pojedincima, problem je kolektiva, koji se mora popraviti. Naša loša igra kreće od povratka sa zimske pauze, tad smo upali u krizu. Moramo biti bolji kao kolektiv.”

Novinare je zanimalo kako je Talijan proveo reprezentativnu stanku:

“Mnogo ljudi van nogometa misle da mi u svlačionici imamo nekakav kaos, ali to nije istina, atmosfera je vrhunska. Trenirali smo u Stobreču par dana jer je reprezentacija bila na našem stadionu, no atmosfera je bila vrhunska i u takvim uvjetima. Sad je na nama da tu atmosferu prebacimo na teren.

Da se odmah dotaknemo i ozlijeđenih, Biuk je tu, ali ne uspijeva uhvatiti kontiunitet treninga. Muči ga pubična kost. Mlakar će biti s nama idući tjedan. Lovre (Kalinić) se još uvijek vraća u ritam. Žaper i dalje nije spreman za utakmice.”

Šibenik neće moći računati na Santinija i Nižića:

“Nedostaju njih dvojica, ali to ništa ne mijenja. Ni protiv Dinama nije igrao Santini i opet su bili opasni. Priča se o njihovim problemima unutar kluba, da nemaju novca i plaća, ali takvi su klubovi najopasniji jer nemaju što izgubiti. Čeka nas teška utakmica i morat ćemo biti na razini jer će sigurno svaki igrač Šibenika htjeti pobijediti Hajduk.”

Gattuso je upitan je li Šibenik zaslužio osvojiti više bodova:

“Šibenik je još uvijek tu, daleko su od sigurnog ispadanja. Osvojili su četiri boda u zadnje dvije utakmice, to dokazuje da ne odustaju. Morat ćemo biti oprezni jer oni su jako opasna momčad.”

Najavio je ofenzivni Hajduk:

“Sutra idemo u ofenzivnu utakmicu, moramo biti sto posto prisutni na terenu, ali naš stil igre će i sutra biti ofenzivan.”

Osvrnuo se na dolazag Tudora u Juventus:

“Biti trener je svugdje teško, to je posao s velikom odgovornošću. Ja sam s 18 godina otišao igrati u Škotsku, a kao trener sam veći dio karijere proveo u inozemstvu. Čuo sam se Tudorom, viđali smo se u Splitu, čestitao sam mu. Imat će prednost što je već bio u Juventusu kao pomoćnik te je igrao tamo, poznaje igrače i ljude koji rade u klubu.

Faza prilagodbe će mu biti lakša. Meni je uvijek problem predstavljala ta prilagodba, upoznavanje ljudi u klubu, on će taj korak moći preskočiti. Ali mogu reći da je podjednako teško biti trener i u Italiji i ovdje.”

Objasnio je što očekuje od svojih igrača nakon stanke:

“Odmorili smo se, ali izgubili smo sedam-osam igrača koji su bili u reprezentacijama. Nakon priprema u Španjolskoj naš niz je loš, igra nije na vrhunskoj razini. Često se dogodi da odigramo dobro prvo poluvrijeme pa loše drugo. Dobro smo trenirali za vrijeme pauze, atmosfera je dobra, sad moramo podići nivo igre.”

U čemu je bio problem na pripremama u Španjolskoj?

“Nije problem treninga, protivnika. Volumen treninga je bio dobar, digli smo formu. U prvom dijelu sezone smo u prosjeku trčali po 10.5 kilometara, sad devet igrača trči preko 11 kilometara. Nije bio odabir protivnika loš. Problem je naše igre, nedostaje mirnoće, brzine, rizika. Često imamo prostora koji ne koristimo. Igrači kao da se boje, a ja želim da se igra ležerno.

Jasno mi je da je pritisak sve veći kako se bližimo kraju prvenstva. Važne utakmice su puno teže od onih s početka sezone. Moj zadatak je da ih oslobodim i u tim utakmicama.”

Utakmica Hajduka i Šibenika igra se na Poljudu u nedjelju s početkom u 16 sati.