Garcia uoči Lokomotive: Zazivali su moju smjenu poslije derbija? Nisam znao…

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk nakon dva vezana poraza u prvenstvu u subotu na Poljudu dočekuje Lokomotivu.

Na pitanja novinara je uoči domaće utakmice odgovarao trener Gonzalo Garcia.

Hoće li Toni Silić biti prvi golman?

Neće. Nastavimo ćemo s Ivušićem. Imamo vratara koji je igrač hrvatske reprezentacije.

Mnogi su zazivali vašu smjenu nakon Dinama. Jeste li svjesni koliko je ovo važna utakmica za sad?

Nisam znao da su ljudi ljuti na mene. Naravno da je utakmica protiv Lokomotive važna, a što se tiče Dinama mislim da smo igrali dobro prvo poluvrijeme. Iskreno, ne osjećam da su ljudi toliko ljuti, više realni. Znaju što pokušavamo i koliko poteškoća imamo.

Lokomotiva je samo bod iza Hajduka na tablici…

Zaslužili su tu poziciji na tablici i 12 bodova. Igraju jako dobro, u obrani su jaki i fizički moćni, zato i jesu u povoljnoj situaciji. Očekujem tešku utakmicu, bit će agresivni.

Kako komentirate izvedbe Nike Sigura u protekle tri utakmice, je li kriv za tri gola?

Malo je to preteško reći. Protiv Dinama smo primili gol iz prodora, otvorili smo prostor. Sigur je bio do Pajazitija kod gola Dinama, bila je to situacija u kojoj je više igrača moglo bolje reagirati. Niko je igrač koji je dobar na lopti, mora igrati bolje u obrani. Istina, kada igraš obranu onda je lakše biti kriv za gol.

Kakvo je zdravstveno stanje momčadi?

Bamba je ozlijeđen. Šego je isto imao neke probleme, ali trebao bi biti spreman. Durdov je imao neke probleme sa zglobom, ali vidjet ćemo kakvo je stanje danas.

Livaja je zabio dva gola u utakmici Kupa. Je li to najava njegovog izlaska iz krize?

Stalno postavljate to pitanje i ja ponavljam da volim Livaju. Nadam se da će nastaviti igrati i zabijati.

Zašto ne igra Karačić?

Možda bude igrao. Radi dobre stvari, ali smo odlučili da igra Sigur koji ima drugačije karakteristike. Razumijem da se postavljaju pitanja. Za mene je Karačić igrač koji ima jako dobre stvari za nas.

Vaš prethodnik, Gattuso, se često žalio na uvjete i infrastrukturu

Ne mogu se žaliti na stvari koje ne mogu promijeniti. Stanje je isto kao i prije, isti stadion, svlačionice, teren…