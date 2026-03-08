Garcia objasnio zašto Livaja nije krenuo od prve minute: ‘On je navikao igrati uvijek, ali…’

Podijeli :

Hajduk i Dinamo odigrali su derbi 25. kola SHNL-a u kojem su gosti slavili 3-1. Dinamo je vrlo snažno otvorio susret i poveo već u osmoj minuti pogotkom Mihe Zajca. Nedugo zatim prednost je povećao Gabriel Vidović, dok su Bijeli smanjili preko Rokasa Pukštasa. Ipak, Modri su na odmor otišli s većom prednošću jer je Monsef Bakrar zabio nakon asistencije Luke Stojkovića. U drugom dijelu rezultat se više nije mijenjao.

Nakon utakmice pred novinare je izašao trener domaće momčadi Gonzalo Garcia.

"S slabo smo krenuli, gubili duele, oni su lako izlazili s loptom, mi smo radili greške, a oni to kažnjavaju."

“S slabo smo krenuli, gubili duele, oni su lako izlazili s loptom, mi smo radili greške, a oni to kažnjavaju.”

“Pokušat ćemo se popraviti, dati sve od sebe, tužan sam zbog igrača. Danas i u srijedu dali su više od 100 posto. I kad smo gubili 0:2 radili smo individualne greške i u takvim situacijama igrači se često izgube po 6, 7:0, ali nama se to nije dogodilo, mogli smo se vratiti na 2:2. To je stvar mentaliteta. Kada pogledate cjelokupno, vidite da se trudimo. Pokazali smo energiju, gurali smo, ostali u utakmici…”

Trener Hajduka istaknuo je kako momčad ima velik broj mladih igrača koji se još razvijaju i napreduju.

“Imamo mladu momčad. Oni daju sve od sebe, guraju, popravljaju se. Ali, imamo igrače koji se tek trebaju poboljšati i tako stoje stvari. Oni su pod pritiskom, neki dolaze iz država koje nemaju nogometnu bazu. Golovi koji smo primili protiv Rijeke su jako naivni, to su osnovne stvari i na njima moramo raditi. Za biti prvak, ne možete primati ovakve golove.”

Garcia se osvrnuo i na odnos s Markom Livajom te objasnio zašto nije bio u početnoj postavi.

“Jer Šego radi sjajan posao cijelu godinu. Na treningu je dobio udarac, no izgurao je kroz to. To je realnost. Nemam problema s Livajom. Kada si trener, ništa nije osobno. Ništa. Sve odluke su u klupskom interesu i svi u klubu tako moraju razmišljati. Mogu biti populist i prodavati vam maglu, ali donosim odluke na temelju onoga što vidimo. Mislim da imamo dobar odnos. On je navikao igrati uvijek, ali ja imam svoju ideju i to je da drugi igrač igra fantastičan nogomet. Uvijek nastojim biti pošten s odlukama.”

Na pitanje treba li više minuta dobiti mladi igrači zbog potencijalnih prodaja, Garcia je odgovorio:

“Nemam više mladih igrača od ovoga. Ne mogu dati više minuta od ovoga. Ne gledam godine, gledam zasluge. Nije me briga imate li 45 ili 10 godina, ako trebate momčadi, stavit ću vas unutra. Kada igram protiv, primjerice Lokomotive, nastojim pobijediti. Nije ništa gotovo. Nekada smo drugi, a dugo nismo prvaci i za to se također treba boriti. Momci se nikada ne predaju, da je to tako, izgubili bi 8:0. Imaju sjajan mentalitet i ja sam ponosan na njih.”

Dotaknuo se i klupske politike prodaje igrača.

“Prodali smo Mlačića u prosincu. Prodaja je realnost kluba. Prodali smo ga za visoku cifru. Imamo igrače koji se popravljaju ne samo nogometno, nego i psihički. Pukštas, Šego, Brajković…”

Na kraju je komentirao i Dinamov snažan ulazak u utakmicu.

“Dinamo me nije iznenadio. To je momčad koja pobjeđuje. Oni imaju sjajnog trenera i momčad, očekivali smo težak meč. Početak nas nije mentalno oštetio, sjajno smo trenirali. Oni su mentalno jaki, a fizički su bili nešto oslabljeni. Istina je da se neki tek privikavaju na ovoliko minuta, tenzije, intenziteta… Naravno da su umorni, oni se tek grade. Ne možete očekivati da se natječemo s onima koji su u ovome 20 godina i osvajaju titule. Nismo se izgubili i to je bitno. Svi su zajedno u svlačionici i to je velika promjena.”