Kovačević: Najslađa pobjeda u karijeri, Boban si jednu stvar nikad ne bi dopustio

Nogometaši Dinama na Poljudu su stigli do tri boda pobjedom protiv Hajduka 3:1.

Momčad Marija Kovačevića sada ima deset bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, a trener nije skrivao zadovoljstvo nakon derbija.

“Sigurno najslađa pobjeda u karijeri, čestitam igračima. Otpočetka smo pokazali da smo bolja momčad od Hajduka, iako njima nije bilo lagano nakon utakmice s Rijekom. Znali smo da će im biti teško nakon te utakmice“, rekao je u uvodu.

Koliko vam je Zvonimir Boban sastavljao momčad?

Ne bih to komentirao. Ljudi znaju gdje sam sve radio i kako sam radio. Sa Zvonom je predivno raditi. On je toliki gospodin da ne bi sebi dozvolio da se miješa u momčad. On je sastavljao momčad, tako treba i biti.

Je li kraj prvenstva, trener Rijeke kaže da će vas prestići?

Ne bih komentirao druge kolege. Uvijek ti se može vratiti ako nisi ozbiljan, nećemo se opustiti. Kroz cijelo prvenstvo je bilo perioda gdje smo se mučili, ali pokazali smo koliko smo dobri. Čini mi se da smo mogli još jače da je trebalo.

Dobili ste mir, deset bodova viška, igrate odlično, sad se već možete pripremati za iduću sezonu?

Ja ne znam je li se desilo da je netko toliko igrača promijenio i da je sve ciljeve u biti ispunio. Jako mi je žao zbog ispadanja u Europi, mislim da smo mogli proći Genk, ali dobro. Veseli me i suđenje danas, bio je europsko. Prelijepa atmosfera, svima svaka čast.

Hajduk sad ‘navija’ za vas u Kupu da ima bolju poziciju u Europi?

Ha, to je lijepo čuti. Mi ćemo gledati sebe, ako nekome pomognemo, dapače.

Čini se da vas Hajduk nije ničime iznenadio, dapače, vi ste njih ulaskom u utakmicu?

Znamo kako izgledaju europske utakmice kad te netko stisne i znali smo da njima neće biti lako ako mi tako krenemo. Radili smo na tome, ali smo i dobro pripremili igrače. Prvih 20 minuta smo bili baš moćni u odnosu na Hajduk, koji je bio umoran vidno.

Što je bilo ključno u preokretu Dinama ove sezone?

Možda je sve malo predugo trajalo, ali neću sad ulaziti u to. Ja sam i tad, kad nije bilo dobro, znao da smo na dobrom putu iako je bilo puno remetećih faktora. Bilo je puno zagrebačkih novinara koji nisu vjerovali u mene, ali klub je vjerovao i stao je iza mene. Nećemo upadati u euforiju sad neku, radili smo uvijek pošteno i to se polako vraća. Drago mi je i da dobro igramo, zabili smo daleko najviše golova, a sve to s novom ekipom.

Koja je vaša poruka za sve one koji su sumnjali da ste pravi izbor?

Ne bih ja nikome pametovao. JA smao uvijek gledam činjenice, a ja sam sedam puta bio prvak s klubovima u kojima sam radio. Iza mene su ostali uredni klubovi, a neke druge trenere se diže u nebesa. Ali, ne bih o tome, najvažnije je da je Dinamo pobijedio.

Vidović i Stojković su u zadnje vrijeme odlični?

Nisam sumnjao ni u jednog od njih: Napali su me zbog Stojkovića što ne igra… Neke igrače od 100 milijuna eura dovedeš pa mu treba da se privikne. Vidović, nakon jedne utakmice loše ne valja, nakon jedne dobre je odličan. Mi radimo, a igrači to vraćaju.

Kako držati momčad do kraja sezone ‘našpananu’?

Selekciju smo dosad napravili dobru. Ne bih uopće ulazio u euforiju, ali veseli me da igramo dobro i da možemo biti još bolji. Na ljeto želimo biti još bolji i da budemo još bolji u Europi.

Da možda budete jedan dan trener Hajduka…

Ne bih to komentirao. Ja cijenim Hajduk, najveći naš klub uz Dinamo.