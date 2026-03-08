Garcia: Realnost je da se ne možemo uspoređivati s Dinamom

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk sa 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Poraz na Poljudu je komentirao i trener Hajduka Gonzalo Garcia.

“Teško je jer uvijek želimo pobijediti, ali OK. Dečki su bili u igri do kraja, držali su se zajedno i pokušavali. No, nije bilo dovoljno. To je nogomet. Izgubili smo u Kupu i sada, ali idemo dalje. Bili smo slabi na početku. Nije da nismo pokušavali, ali gubili smo duele, driblali su nas…”

Kasnije smo bili bolji i zabili smo. Također, Livaković je imao jednu obranu. Međutim, onda smo ponovno pogriješili. S obzirom na to da je Dinamo kvalitetan, kaznit će te. Dobro smo ušli u drugo poluvrijeme, ali onda smo izgubili energiju.

Danas su se svi trudili i radili do posljednje minute. Idemo dan po dan, trening po trening. Ako želiš pobijediti, moraš imati pobjednički mentalitet, a on podrazumijeva da se trudimo. Slijedi nam Lokomotiva, moramo dati sve od sebe. Cilj je pobijediti u što više utakmica, vidjet ćemo gdje ćemo završiti”, objasnio je pa nastavio:

“Imamo deset bodova manje od Dinama. Vidjet ćemo što će se dogoditi. Moramo raditi i dati sve od sebe. Imamo mladu momčad. Brajković, Hrgović… Svi napreduju. Ovo je rezultat. Moramo biti realni. Vaše pitanje ide u smjeru da je sve gotovo. Ništa nije gotovo i ništa nije u našim rukama. Borba nikad nije gotova. Ako već odustaneš, znači da mentalitet nije pobjednički. A to moramo promijeniti.

Da, Dinamo je bio bolji od nas. U desetoj minuti gubili smo 2:0. Moj dojam je, da je ova utakmica bila na početku sezone, izgubili bismo 6:0. Svi su se borili. Primjerice, Šego je dobio udarac na treningu, zglob mu je otekao, ali igrao je.

Igrači moraju imati pobjednički mentalitet. Borimo se do kraja. Realnost je realnost. Ne možemo se uspoređivati s Dinamom. Oni koji to rade prodaju maglu. Puno ljudi voli klub. Recimo, mogu reći da volim suprugu, a onda je udarim. Možda ipak ne znam što je ljubav”, rekao je Garcia.