Garcia: Ne znam zašto je došlo do manipulacija. Bilo mi je bolno

Novi trener Hajduka Gonzalo Garcia osvrnuo se na svoj prelazak iz Istre u Split.

U Istri su zamjerili Garciji način odlaska iz kluba. O tome je Garcia pričao na HDTV-u.

“Ne želim puno govoriti o tome, ali tamo sam bio dvije i pol godine. Ljudi u klubu me dobro znaju. Znali su sve”, tvrdi Garcia.

“Zašto su stvorili takvu situaciju? Za mene je to teško razumjeti. Iskreno, mislim da je to potpuno nepravedno. Prije utakmice s Osijekom sam razgovarao s upravom, pitali su me hoću li ostati još godinu dana jer su znali da ima zainteresiranih klubova. Rekao sam im da ne znam, da je sve na mom agentu”, rekao je trener Hajduka i nastavio:

“Njihov prijedlog je bio da ostanem još godinu dana pa da onda razgovaramo ili ako želim otići, da ih obavijestim što prije. Upravo sam to i napravio. Nazvao sam upravu u utorak i sve im objasnio. Dva sata kasnije, sve je bilo u medijima iako još nisam ni potpisao ugovor. S Hajdukom sam prvi kontakt imao u srijedu. Mi smo postupili na način kako treba. Ne znam zašto je došlo do manipulacija. Bilo mi je bolno. Ja sam osjetljiva osoba, prvi dan je bilo teško, ali kasnije sam prihvatio to. Oni su dobili i odštetu, ne znam što više mogu poželjeti?! Nikad ništa nisam obećavao osim da ću poštovati ugovor i javiti im na vrijeme.”

