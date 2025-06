Valinčić iskreno o svom bivšem treneru Garciji: ‘Neće uspjeti u Hajduku’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Donedavni bivši igrač istre, a sada novi igrač Dinama, otkrio je mišljenje i o svom bivšem treneru.

Za Morisa Valinčića bilo je upita i ponuda ovog ljeta, ali njega je srce odvuklo Dinamu. Početak priprema on neće odraditi s Dinamom, jer ima problema s upalom treće metatarzalne kosti.

No, priključit će treneru Kovačeviću kroz desetak dana.

“Bilo je za mene dosta upita iz Italije, Njemačke i Poljske. Moje viđenje je bilo da meni treba Dinamo! Bivši sam hrvatski reprezentativac U21, želio sam ostati u Hrvatskoj, igrati jake europske utakmice koje igra Dinamo. Zapravo, htio sam se vratiti u Maksimir, samom sebi dokazati da mogu. Kad sam iz U19 selekcije Dinama krajem kolovoza 2021. godine odlazio u Neretvanac, dao sam si zadatak da se jednog dana vratim. Nisam mogao tada niti zamisliti da će se to dogoditi tako brzo. Dinamo je najbolji klub u regiji, svake sezone igra europska natjecanja, između ostalog Ligu prvaka”, rekao je Valinčić za Sportske novosti.

Dotaknuo se i svog bivšeg trenera, a sada trenera Hajduka, Gonzala Garcije. Otkrio je prvo koliko mu je pomogao.

“Jako puno. Na početku sezone kod Tramezzanija bio sam ozlijeđen. U tom trenutku za mene nitko nije znao. On mi je dao životnu lekciju u tom trenutku, jako puno smo razgovarali. Tramezzani mi je nadogradio i radnu etiku. Gonzalo Garcia nas je nakon toga izbrusio. Imali smo dobru momčad, nismo do kraja pokazali koliko smo stvarno bili dobri. Garcia je jako dobro posložio momčad. Napravili smo jako dobar posao, nažalost na kraju ostaje žal što nismo izborili Europu. Ali smo osvojili najviše bodova u HNL-u u jednoj sezoni i to će biti zauvijek zapisano.”

Koja je tajna Garcijevog rada u Puli?

“Vladalo je maksimalno razumijevanje, dosta se komuniciralo i nikad nije bilo panike. Eto, ja primjerice nikad nisam Gonzala vidio nervoznog. On je jako smiren i razuman čovjek, komunikativan, opušten. Malo je drukčiji od drugih.”

Hoće li Garcia uspjeti u Hajduku?

“Iskreno, neće uspjeti u Hajduku, jer će Dinamo biti prvak!”

