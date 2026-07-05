Novi problemi za Engleze: Za okršaj s Meksikom otpao im već treći desni bek na ovom Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Colin Hubbard) via Guliver Image

Engleska će u dva sata poslije ponoći po hrvatskom vremenu u Mexico Cityju igrati protiv Meksika za plasman u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. No, Tri lava tamo će igrati bez Djeda Spencea, startnog desnog beka iz utakmice Demokratskom Republikom Kongo.

Djed Spence igrao je u svakoj utakmici na dosadašnjem Mundijalu, a u dvije od četiri utakmice je i startao (Gana i DR Kongo). Dobio je tu priliku zbog izostanka Reecea Jamesa koji je ponovno ozlijedio zadnju ložu te ga sigurno neće biti u susretu s Meksikom, a nije ga bilo ni protiv DR Konga.

Nisu to jedine ozljede na poziciji desnog beka jer su već prije prvenstva otpali Valentino Livramento i Ben White, a Thomas Tuchel nije pozvao Trenta Alexander-Arnolda, zvijezdu Real Madrida. Umjesto Livramenta pozvan je Trevoh Chalobah, nogometaš Chelseaja koji još nema minute na ovom Svjetskom prvenstvu.

Kraj prošle utakmice s DR Kongom je na desnom beku odradio Declan Rice. Međutim, pitanje je koliko će engleski izbornik htjeti jednog od najboljih veznjaka svijeta koristiti na neprirodnoj poziciji i uz to se muči s ozljedom kao i brojni engleski igrači.

Postoji također opcija da Ezri Konsa zaigra na beku pa da u sastav uđe John Stones na poziciji stopera. Sve će se ipak saznati 90 minuta prije utakmice kada izađu službeni sastavi za okršaj u osmini finala.