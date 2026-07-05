Rudeš u prijateljskoj utakmici pobijedio drugi najuspješniji klub u Sloveniji

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Foto: NK Rudeš

NK Rudeš se osvajanjem Prve nogometne lige vratio u SuperSport HNL nakon dvije godine izbivanja. Sada se otprilike mjesec dana prije početka sezone pripremaju za početak lige te su već odigrali tri pripremne utakmice. U prvoj su sa 6:3 poraženi od albanske Vllaznije, drugoj su od Čukaričkog izgubili s 4:3 da bi u trećoj bili bolji od Olimpije iz Ljubljane. Olimpija je drugi najuspješniji klub u povijesti Slovenije pa pomalo iznenađuje pobjeda Rudeša od 3:1.

Rudeš je nakon prvog poluvremena vodio s 2:0 da bi u 51. minuti Olimpija smanjila na 2:1. Ipak, već šest minuta kasnije Rudeš je povećao prednost na 3:1 i rezultat se do kraja susreta nije mijenjao.

Klub sa zapada Zagreba tako je upisao svoju prvu pobjedu u pripremnoj utakmici za nadolazeću SHNL sezonu. Prošli put kada su igrali u najvišem rangu hrvatskog nogometa, nisu se proslavili te su završili na dnu sa samo 10 osvojenih bodova u 36 kola.

U prvom kolu Rudeš će igrati protiv Rijeke koja će do tog susreta već odigrati dva susreta u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Olimpija je prošle sezone završila na četvrtom mjestu slovenske Prve lige, ali su ostali bez europskih natjecanja jer je Aluminij osvojio slovenski Kup. Olimpija je drugi najuspješniji klub u povijesti s osam osvojenih naslova. Jedini uspješniji klub je Maribor koji ima 16 naslova.