Fruk: Sve nas mora biti sramota

HNK Rijeka

U dvoboju 7. kola HNL-a Vukovar 91 je u Vinkovcima svladao prvaka Rijeku s 3:2 i ubilježio povijesnu, prvu pobjedu u elitnom društvu.

Strijelci su za Rijeku bili Toni Fruk (17pen) i Ante Oreč (43), dok su za Vukovar zabili Jakov Puljić (20, 56) i Robin Gonzalez (68pen).

Bio je to dvoboj dvije posljednjeplasirane momčadi na tablici, koji je ponudio sjajan nogomet, a Vukovarci iznenadili Riječane, koji nisu iskoristili svoje prilike, a radili su greške u obrani.

Strijelac jednog gola za Rijeku, Toni Fruk, nije se libio reći što misli za klupske stranice.

“Uz svo dužno poštovanje Vukovaru, malo me sram. Naša predstava bila je sramotna. Žao mi je svega što smo radili na treninzima, žao mi je navijača što su ovdje došli zbog ovakve predstave… Mislim da si ne možemo dopustiti.

Pogotovo ne nakon što dva puta vodimo u utakmici, da se suparnik ovako vrati, odnosno da ga mi vratimo u život. Totalno bez energije, bez imalo želje… Sve nas mora biti sramota. Treba izvući pouke iz ove utakmice, početi raditi jače i s većom energijom i željom ulaziti u utakmice”, rekao je razočarani Fruk pa dodao:

“Sigurno da se u svakoj sljedećoj utakmici želimo vaditi, krenuti na pozitivan niz i vratiti se pobjedama iz prošle sezone. Ne znam što nam se dogodi kada postignemo pogodak, kao da se nekako zasitimo vodstva, ne idemo po drugi pogodak da riješimo utakmicu. Protiv Vukovara smo imali dosta prilika koje nismo iskoristili dok smo bili u vodstvu i ne znam što bih rekao osim da je to sramota.”

Stoti je nastup za Rijeku Fruk obilježio pogotkom.

“Nažalost, utakmica neće biti za pamćenje, ali i momčad i ja ćemo pokušati sve da ovo ispravimo pa da svaka sljedeća utakmica bude pamtljiva.”