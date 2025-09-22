UŽIVO VUKOVAR 1991 – RIJEKA 0:0 I jedni i drugi traže izlaz iz krize u Vinkovcima, počela je utakmica

Sedmo kolo SHNL-a u Vinkovcima će zaključiti Vukovar 1991 i Rijeka. Bit će to dvoboj dvije ekipe s dna ljestvice jer je Rijeka pretposljednja sa šest bodova, dok je Vukovar posljednji s dva boda.
1' Početak utakmice u Vinkovcima
Idemo vidjeti može li Rijeka do tek druge pobjede u prvenstvu ili će Vukovarci do premijernog slavlja u ovosezonskom izdanju SHNL-a.
Suci u Vinkovcima
Glavni sudac utakmice je Ivan Vukančić. Pomagat će mu Alen Jakšić i Patrik Krmar, četvrti sudac bit će Oliver Romić iz Osijeka, dok će u VAR sobi biti Ante Čuljak iz Zagreba.
Poznati su sastavi
Ovako će to izgledati u Vinkovcima:
VUKOVAR 1991: Bulat - Pavičić, Šuver, Henning, Luiz Filipe - Mulac, Čaić - Gonzalez, Shabani, Banovec - Puljić
RIJKA: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Dantas - Menalo, Janković, Adu-Adjei - Fruk
Vukovar pred Rijeku ostao bez trenera, ali...
Čini se kako se Silvijo Čabraja (57) vraća se na prvoligašku trenersku scenu.
Jedan od najuglednijih hrvatskih nogometnih stručnjaka u ponedjeljak bi trebao biti službeno predstavljen kao novi trener Vukovara, kluba koji se početkom tjedna rastao s Gordonom Schildenfeldom. Što se događalo za vikend između Čabraje i Vukovara, pročitajte OVDJE.
Rijeka u SHNL-u dosad na jednoj pobjedi
Utakmicu je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.
“Mi uvijek idemo na pobjedu. Vidjet ćemo kakav će biti teren jer su mi rekli da se igra jedna utakmica za vikend i da možda neće biti u najboljem stanju. Imamo velika očekivanja i cilj nam je pobjeda.”
Osvrnuo se Sanchez i na pitanje postoji li dodatni pritisak na momčad zbog samo jedne pobjede u prvih šest kola, više o svemu pronađite OVDJE.
