UŽIVO VUKOVAR 1991 – RIJEKA 0:0 I jedni i drugi traže izlaz iz krize u Vinkovcima, počela je utakmica

Utakmicu je najavio trener Rijeke, Victor Sanchez.

“Mi uvijek idemo na pobjedu. Vidjet ćemo kakav će biti teren jer su mi rekli da se igra jedna utakmica za vikend i da možda neće biti u najboljem stanju. Imamo velika očekivanja i cilj nam je pobjeda.”

Osvrnuo se Sanchez i na pitanje postoji li dodatni pritisak na momčad zbog samo jedne pobjede u prvih šest kola, više o svemu pronađite OVDJE.