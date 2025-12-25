Fruk: Bišćan me htio u Dinamu, no Jakirović je presudio. Već sam se jednom opekao…

Podijeli :

xxDamirxSkomrljx via Guliver

Toni Fruk ove je godine s Rijekom stigao do dvostruke krune, postigao 15 golova te dobio poziv Zlatka Dalića u reprezentaciju za koju je nastupio pet puta.

Na kraju kalendarske godine stigla je i nagrada za najboljeg nogometaša HNL-a, a nekoliko dana kasnije u razgovoru za tportal otkrio kako mu je tekla karijera.

Iz talijanske Fiorentine je stigao na posudbu u Dubravu pa otkrio zanimljivu činjenicu:

“Mnogi su mi govorili, pa kud iz Fiorentine u Dubravu. Hrabar potez, ali pokazalo se kao pun pogodak. Bio sam nešto ozlijeđen, dok sam bio u Fiorentini. Osim toga bilo je vrijeme korone, a ja sam i izlazio iz Primavere, iz U-19 talijanske lige. Znao sam da ću morati birati između Serie B ili Serie C. Ali želio sam biti u glavi malo smireniji. I sretniji. I zato sam se želio vratiti u Hrvatsku.

Tu je već druga liga krenula, bio je listopad i bilo je teško naći klub. Čak dosta klubova iz druge lige nije me htjelo. Sezona je počela, nemaju želju nikoga više dovoditi, imaju svoje mlade igrače i zašto bi uzimali nekoga na posudbu. Ali Dubrava je ispala sasvim slučajno.”

Karijeru je nastavio u Gorici te zatim Rijeci, no postojao je i interes Dinama.

“Gorica je koji daje priliku mladim igračima, odlično sam se snašao i uklopio u ekipu. Vrhunski sam odradio te dvije sezone u Gorici. I stvarno sam zadovoljan kako se sve rasplelo, jer nakon Gorice došla je Rijeka.

Lomio sam se, stvarno. Trener Jakirović je presudio. Stvarno je bio jako uporan. I želio me u svojim redovima. U tom trenutku bio je veliki interes Dinama. Točnije, trenera Igora Bišćana, koji me je vodio u U-21 reprezentaciji. Htio me je dovesti, na Euru u Rumunjskoj sam bio s mladom reprezentacijom i tako sam birao između ta dva kluba. Ali u glavi me više privlačila Rijeka, Jakirović je bio stvarno uporan. I mislio sam da je to čak možda i najvažnije. Jer jednom sam se već opekao zbog, da tako kažem, prevelike stepenice. Zato sam se i odlučio za Rijeku.”