FOTO / Dinamo slavi dvostruku krunu na Maksimiru, igrači se s trofejima popeli na Sjever

Dinamo i Lokomotiva odigrali su 0:0 na Maksimiru u posljednjem kolu SuperSport HNL-a. Dinamo je ranije osigurao naslov prvaka te osvojio i SuperSport Hrvatski kup, čime je potvrdio duplu krunu.
Nakon utakmice uslijedila je svečana dodjela medalja i pehara, a potom će se proslava nastaviti ispod zapadne tribine.
Igrači Dinama prvo su se s trofejima popeli na sjevernu tribinu. Prvenstveni pehar nosio je kapetan Josip Mišić, a trofej Kupa Miha Zajc.
Nakon toga navijači uz ogradu dobili su priliku podići trofej, što je izazvalo veliko oduševljenje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!