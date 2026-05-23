FOTO / Dinamo slavi dvostruku krunu na Maksimiru, igrači se s trofejima popeli na Sjever

23. svi 2026
Dinamo i Lokomotiva odigrali su 0:0 na Maksimiru u posljednjem kolu SuperSport HNL-a. Dinamo je ranije osigurao naslov prvaka te osvojio i SuperSport Hrvatski kup, čime je potvrdio duplu krunu.

Nakon utakmice uslijedila je svečana dodjela medalja i pehara, a potom će se proslava nastaviti ispod zapadne tribine.

Igrači Dinama prvo su se s trofejima popeli na sjevernu tribinu. Prvenstveni pehar nosio je kapetan Josip Mišić, a trofej Kupa Miha Zajc.

Nakon toga navijači uz ogradu dobili su priliku podići trofej, što je izazvalo veliko oduševljenje.

