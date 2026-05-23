Kovačević: Vidi se da zadnja dva tjedna ipak previše slavimo, ali zaslužili smo

Dinamo je ranije osigurao naslov prvaka i osvojio i Kup, čime je kompletirao duplu krunu. Nakon utakmice uslijedila je svečana dodjela medalja i pehara, a proslava će se nastaviti na parkingu ispod zapadne tribine.

Livaković briljirao u remiju Dinama i Lokomotive na proslavi naslova, španjolski stoper se vratio nakon više od godinu dana

“Najradije bih šutio, za ovo se živi. Presretan sam zbog svih nas. Odlična sezona. Vidi se da zadnja dva tjedna ipak previše slavimo, ali zaslužili smo. Nismo izgubili 25-26 utakmica u nizu u Hrvatskoj. Posebno dobro smo igrali ovaj proljetni dio. Na kraju smo zasluženo prvi. Lijepo je vidjeti pun stadion. Vidim da su navijači na jugu posebno veseli jer dugo nisu bili na utakmici. Vjerujem da ćemo slaviti do dugo u noć. Zaslužili smo i mi i navijači koji su imali što vidjeti ove sezone, idemo se proveseliti”, rekao je trener Dinama Mario Kovačević pa dodao:

“Žao mi je današnje utakmice. Mi smo imali tu gredu, ali možda je Lokomotiva imala i bolje prilike. Na kraju je možda rezultat i realan.”