Flick ga je nagovorio da ostane u Barceloni, a on je sada jedan od najboljih igrača svijeta

Podijeli :

xMaciejxRogowskix maciejrogowski_barcelona_real_saudi_2526-14 via Guliver Image

Nogometaši Barcelone pobjednici su španjolskog Superkupa nakon što su u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid s 3:2. Najbolji igrač finala, ali i cijelog završnog turnira na kojem su još sudjelovali i Atletico Madrid i Athletic Bilbao bio je brazilski krilni napadač Raphinha.

Brazilac je u finalu postigao dva gola, a dva puta se među strijelce upisao i u polufinalnoj, 5-0 pobjedi protiv Athletic Bilbaa.

“Trudim se pomoći momčadi i dajem sve od sebe. Hvala ljudima koji su mi dodijelili trofej za igrača utakmice, ali postoje suigrači koji su ga također mogli osvojiti. Najvažnije je dati sve od sebe kako bih pomogao momčadi,” kazao je nakon finala za španjolske medije.

Barcin trener Nijemac Hansi Flick bio je pun pohvala na igru 29-godišnjeg Brazilca.

“Njegov mentalitet je impresivan, a njegova dinamika utječe na cijelu momčad,” komentirao je Flick nakon finala u Jeddahu. Trener Barcelond hvali Brazilca kad god može, kao što je to učinio u pripremi za utakmicu protiv Villarreala krajem prosinca, kada je izrazio ljutnju zbog onoga što smatra velikom nepravdom prema svom igraču.

“Raphinha nije u FIFA-inoj momčadi godine. Čini se kao šala. Vidimo njegove golove, njegove utakmice, njegove asistencije. Šala je što nije u idealnoj jedanaestorici. Nije fer i moram to reći. Barca je prošle sezone osvojila La Ligu, Copa del Rey i Superkup, a Raphinhina uloga u tim uspjesima bila je odlučujuća,” kazao je njemački stručnjak.

Upravo je Flick glavni razlog Raphinhina preporoda. Otkako je u svibnju 2024. preuzeo katalonskog velikana, Brazilac je u 73 susreta postigao 43 gola uz 26 asistencija, a na terenu je proveo ukupno 5.679 minuta.

“Uvijek kažem da je on bio osoba koja je sve promijenila za mene. Napuštao sam klub, bio sam jednom nogom vani. Došao je, razgovarao sa mnom i rekao mi da me želi u momčadi, da ću biti važan igrač,” komentirao je brazilski reprezentativac nakon utakmice u Saudijskoj Arabiji.