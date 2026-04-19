Filip Krovinović propušta ostatak sezone za Hajduk

Filip Krovinović će zbog ozljede gležnja, koju je zadobio u susretu protiv Slaven Belupa, izbivati s terena najmanje mjesec dana.

Takvu su procjenu, kako navodi Dalmatinski portal, donijeli liječnici Hajduka dan nakon utakmice odigrane na stadionu Kušek Apaš.

Budući da je do kraja prvenstva ostalo još samo šest kola, postoji velika vjerojatnost da je njegova sezona već završena.

Krovinović je inače jedan od ključnih igrača Hajduka i nogometaš s najvećom minutažom ove sezone (2596 minuta), pa će njegov izostanak predstavljati velik problem. Trener Gonzalo Garcia sada će morati pronaći alternativno rješenje u veznom redu.