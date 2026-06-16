Engleska zvijezda ima klauzulu od 40 milijuna funti, ali za dva kluba to ne vrijedi

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AP Photo/Bernat Armangue via Guliver Images

Marcus Rashford prošlu je sezonu proveo na posudbi u Barceloni s kojom je osvojio La Ligu. Englez je na posudbi u Kataloniji oduševio, ali nije dovoljno jeftin Barceloni pa se ne očekuje da će i sljedeću sezonu zaigrati u La Ligi.

Još jedan razlog koji ne ide u prilog tome je dolazak Anthonyja Gordona u Barcelonu. On i Rashford igraju na istoj poziciji pa se ne očekuje da će Barcelona imati dva pojačanja na lijevom krilu.

Tako se očekuje da će Rashford ovog ljeta pronaći drugu sredinu. U Manchester Unitedu nije se naigrao pod Rubenom Amorimom, a pitanje je hoće li ga novi trener Michael Carrick više koristiti.

Ono što je zanimljivo je da Englez u svom ugovoru ima klauzulu od 40 milijuna funti koju ne mogu aktivirati dva kluba. Riječ je o Manchester Cityju i Liverpoolu koje Crveni vragovi smatraju kao najveće rivale.

Tu nije uključen Arsenal koji je neko vrijeme bio zainteresiran za engleskog reprezentativca. Mediji najavljuju pojačanja Topnika na lijevom krilu, ali zasad se najviše spominje Morgan Rogers, suigrač Rashforda iz engleske reprezentacije.

Engleska će u srijedu od 22 sata u Dallasu igrati protiv Hrvatske u prvom kolu Svjetskog prvenstva.