Tuchel pojasnio zašto neće pjevati himnu prije utakmice s Hrvatskom

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Guliver

Engleska nogometna reprezentacija stigla je u Dallas uoči večerašnjeg okršaja protiv Hrvatske (22:00 sata) u prvoj utakmici skupine L Svjetskog prvenstva.

No, uoči same utakmice u centru pažnje našao se njemački strateg na klupi Tri lava, Thomas Tuchel. Bivši menadžer Chelseaja otkrio je kako je spreman otpjevati “God Save The King” ako njegova momčad dogura do same završnice i finala u New Yorku, koje se igra 19. srpnja. Ali, večeras, kaže, himnu sasvim sigurno neće pjevati.

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Tuchel je, naime, i tijekom dosadašnjih utakmica Engleske ostajao šutjeti za vrijeme intoniranja himne. Na pitanje hoće li večeras zapjevati na stadionu AT&T u Arlingtonu, uz osmijeh je poručio:

“Još ne. Mislim da još nismo stigli do te faze. Na samom kraju, možda. Još uvijek sam malo stidljiv po tom pitanju. Ne želim uvrijediti ljude i ne želim da fokus sada bude na tome.”

Kada su ga engleski novinari upitali zna li uopće riječi, kratko se nasmijao:

“Nije to toliko teško.”