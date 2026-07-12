Haalandov otac: ‘Spasio vas je sudac, osjećam da smo opljačkani’

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AP Photo/Jon Super via Guliver

Haalandov otac je ogorčen nakon što je Engleska izbacila Norvešku u četvrtfinalu SP-a.

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku 2:1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93).

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Utakmicu su obilježile dvije kontroverzne odluke. Prva je izjednačujući gol Engleske, koji je, čini se, došao nakon što je lopta pogodila kabel kamere. Francuski sudac Clement Turpin i VAR nisu se oglasili. Naknadno je Fifa objavila da “nema dokaza” za to. Druga je poništeni gol Norveške za 2:1.

Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, nakon ispadanja Norveške ogorčenje je iskazao na X-u. Tamo je napisao odgovor engleskom novinaru Henryju Winteru.

“Spasio vas je sudac. Nadam se da ćete osvojiti SP, ali osjećam da smo protiv vas opljačkani.”

Really? Saved bye the referee. Hope you win the WC now. But feel we got robbed today. https://t.co/Lplf9uyOzM — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2026

Reagirao je i na post Fabrizia Romana. On je slavio učinak Judea Bellinghama, a Alfie Haaland je komentirao:

“Bravo za Bellinghama i suca.”