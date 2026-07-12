Haalandov otac: ‘Spasio vas je sudac, osjećam da smo opljačkani’

FIFA World Cup 12. srp 202611:45 0 komentara
AP Photo/Jon Super via Guliver

Haalandov otac je ogorčen nakon što je Engleska izbacila Norvešku u četvrtfinalu SP-a.

Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Miamiju svladala Norvešku 2:1 nakon produžetka.

Norveška je povela golom Andreasa Schjederupa (36), a preokret je s dva gola osigurao Jude Bellingham (45+2, 93).

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Utakmicu su obilježile dvije kontroverzne odluke. Prva je izjednačujući gol Engleske, koji je, čini se, došao nakon što je lopta pogodila kabel kamere. Francuski sudac Clement Turpin i VAR nisu se oglasili.  Naknadno je Fifa objavila da “nema dokaza” za to. Druga je poništeni gol Norveške za 2:1.

Otac Erlinga Haalanda, Alf Inge Haaland, nakon ispadanja Norveške ogorčenje je iskazao na X-u. Tamo je napisao odgovor engleskom novinaru Henryju Winteru.

“Spasio vas je sudac. Nadam se da ćete osvojiti SP, ali osjećam da smo protiv vas opljačkani.”

Reagirao je i na post Fabrizia Romana. On je slavio učinak Judea Bellinghama, a Alfie Haaland je komentirao:

“Bravo za Bellinghama i suca.”

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