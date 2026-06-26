VIDEO / Fenomenalni Dembele hat-trickom odveo Francusku do prvog mjesta u skupini

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(AP Photo/Martin Meissner) via Guliver Image

U posljednjem kolu skupine I na Svjetskom prvenstvu za prvo mjesto borile su se reprezentacije Francuske i Norveške. Iako se očekivao derbi susret, norveški izbornik Stale Solbakken odlučio je odmoriti ključne igrače, a to je Francuska iskoristila za pobjedu od 4:1.

Već u prvim sekundama susreta Kylian Mbappe pogodio je gredu, a nesigurnu obranu Norveške na kraju je kaznio Ousmane Dembele. Njega je sjajno uposlio Mbappe, a aktualni osvajač Zlatne lopte pogodio je za vodstvo Francuske od 1:0. Pogodak Dembelea pogledajte OVDJE.

Francuskoj u ovom susretu odgovora i jedan osvojeni bod kako bi osigurali prvo mjesto u skupini. To bi im najverojatnije donijelo susret sa Švedskom u šesnaestini finala.

Ubrzo nakon gola za 1:0 pao je i drugi gol. Za njega je ponovno bio zaslužan Dembele koji je lijepo pogodio za 2:0 Tricolora. Ipak, manje od minute nakon tog gola Norvežani su uzvratili golom Thela Aasgarda. Ubrzo nakon tog gola red je došao na hidracijsku pauzu i kraj “prve četvrtine” ovog susreta. Golove pogledajte OVDJE.

Nije to bio posljednji gol u tom ludom prvom poluvremenu jer je Dembele u 33. minuti zabio svoj treći pogodak te je tako kompletirao hat-trick, treći nekog igrača na ovom Svjetskom prvenstvu. Osim Dembelea to je uspjelo Lionelu Messiju te Jonathanu Davidu. Treći pogodak francuskog napadača pogledajte OVDJE.

Do kraja susreta vidjeli smo još gol Desirea Douea u 94. minuti koji je zaključio pobjedu Francuske od 4:1. Posljednji gol na utakmici pogledajte OVDJE.

Ovim slavljem Francuska je osvojila skupinu I te je zakazala susret s jednom od trećeplasiranih reprezentacija. Prema projekcijama to je trenutačno reprezentacija Švedske. Što se tiče Norveške, oni će u šesnaestini finala igrati protiv Obale Bjelokosti.