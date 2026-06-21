Ronaldo pod udarom, suigrač otkrio što se pričalo prije SP-a

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Cristiano Ronaldo našao se u središtu pozornosti nakon remija Portugala protiv DR Konga (1:1), ali više zbog kritika nego zbog igre na terenu. Ipak, njegov suigrač Diogo Dalot tvrdi da u portugalskom taboru takve reakcije nikoga nisu iznenadile.

“Imali smo priliku razgovarati o tome još prije dolaska na Svjetsko prvenstvo. Gotovo kao da smo predvidjeli da će se ovo dogoditi“, rekao je Dalot.

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Branič Manchester Uniteda naglasio je da Ronaldova prisutnost uvijek privlači dodatnu pažnju javnosti.

“Kada imate ovakvu momčad, a posebno kada je Cristiano dio ekipe, morate biti spremni na puno veću pažnju nego što je to uobičajeno. Sasvim je prirodno da ni ovoga puta nije bilo drukčije.“

Dalot vjeruje da će se Ronaldo uspješno nositi s pritiskom i ovoga puta.

“Svi znaju kako Cristiano reagira na kritike. Ima više od 20 godina iskustva u reprezentaciji i vjerujem da cijeloj momčadi daje dodatno samopouzdanje. Kritike su sastavni dio nogometa, posebno na turniru kao što je Svjetsko prvenstvo.“

Portugal u drugom kolu igra protiv Uzbekistana, a Ronaldo će imati novu priliku odgovoriti na terenu.