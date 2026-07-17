Senzacionalna priča iz Hrvatske: Trećeligaš otvorio vrata velikom projektu i legendarnom treneru?

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AP Photo/Scott Heppell via Guliver

Nakon odlične prošle sezone u trećem rangu hrvatskog nogometa, u kojoj im je promocija izmaknula u završnici, Uljanik ulazi u novo prvenstvo s velikim promjenama i ambicioznim planovima.

Momčad je ostala bez nekoliko važnih igrača koji su karijeru nastavili u višim rangovima, pa trener Sergej Banović mora ponovno složiti kadar. Klub će se i dalje oslanjati na suradnju s Istrom 1961, koja je i prošle sezone slala mlade igrače na posudbu. Neki od njih iskoristili su priliku i izborili mjesto u prvoj momčadi istarskog prvoligaša.

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Ipak, najveća priča dolazi izvan terena. Kako prenose Sportske novosti, u Puli je predstavljen projekt stranog ulaganja u klub, a novi strateški partner trebala bi postati agencija koju vodi Lee Marsh, bivši engleski nogometaš, a danas agent i skaut.

Marsh posljednjih godina surađuje i s agencijom povezanom s obitelji Redknapp, a projekt bi uskoro trebao upoznati i legendarni engleski trener Harry Redknapp. On bi trebao doputovati u Pulu kako bi se osobno upoznao s idejom i načinom razvoja projekta.

U priču je uključen i Harry Redknapp mlađi, unuk poznatog trenera, koji bi također trebao imati ulogu u novom projektu.

Cilj suradnje je stvaranje platforme za razvoj mladih nogometaša. Engleski partneri trebali bi pomagati u pronalasku talenata koji bi kroz nastupe u hrvatskom nogometu dobili priliku za napredak i eventualni iskorak prema višim razinama.

Iako detalji ulaganja još nisu poznati, riječ je o velikom potezu za klub koji se posljednjih godina razvijao uglavnom vlastitim snagama. Uz novu međunarodnu suradnju i nastavak povezivanja s prvoligašem, pulski trećeligaš želi napraviti dodatni iskorak i postati jedan od kandidata za sam vrh natjecanja.