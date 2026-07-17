Slovenac sudi finale Svjetskog prvenstva: ‘Tresao sam se kad sam saznao’

Podijeli :

(AP Photo/Eduardo Verdugo) via Guliver Image

Slovenac Slavko Vinčić (46) sudit će finale Svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske u nedjelju, 19. srpnja na MetLife stadionu, objavila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Vinčić će postati prvi Slovenac koji će suditi finale World Cupa, te 23. sudac u povijesti.

Odluku o odabiru suca za finale Vinčiću je priopćio šef Fifinih sudaca, Talijan Pierluigi Collina. Slovenac je isprva briznuo u plač čuvši vijest.

FIFA uvodi veliku novost: Svjetski prvaci prvi put dobivaju posebnu nagradu Yamal se nije pojavio na treningu Španjolske, evo o čemu se radi

“Kad sam imenovan, prvo sam bio šokiran, a onda sretan. Tresao sam se. Suditi finale Svjetskog prvenstva je nevjerojatna čast”, rekao je Vinčić u izjavi za FIFA-u.

“To je san za suca, jako sam ponosan na sebe, na svoju ekipu. Ponosan sam što predstavljam svoju zemlju, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu”, dodao je.

Vinčiću će pomagati njegovi sunarodnjaci Tomaž Klančnik i Andraž Kovačič, dok je Jordanac Adam Mahadmeh imenovan četvrtim sucem.

Vinčić je iskusni sudac koji je vodio niz velikih utakmica u europskom i međunarodnom nogometu.

Sudio je finale Lige prvaka 2024. između Real Madrida i Borussije Dortmund, dvije godine ranije i finale Europske lige između Eintrachta i Rangersa. Sudio je na EURO-u 2020. kao i 2024. Prošle godine sudio je utakmice na FIFA Svjetskom klupskom prvenstvu. Ovo je Slovencu drugo Svjetsko prvenstvo, sudio je dvije utakmice tijekom World Cupa u Kataru.

Izbor slovenskog sudačkog trojca za finale najvažnijeg natjecanja svakako je povijesno priznanje i za slovenski nogomet i njegovu sudačku udrugu.

“Teško je sve to opisati riječima, ali izuzetno sam ponosan što mogu predstavljati svoju domovinu, Sloveniju, na najvećem sportskom događaju na svijetu. Moja ekipa je također ponosna i dat ćemo sve od sebe”, rekao je Vinčić, zahvalivši i Klančniku i Kovačiču.

“Suđenje je timski rad i bez Andraža i Tomaža ne bi bilo moguće. Imam veliku sreću što sam ih imao uz sebe cijelu karijeru”, naglasio je.

Vinčiću će ovo biti četvrta utakmica na turniru u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Prethodno je sudio utakmice Brazil – Maroko i Jordan – Alžir u grupnoj fazi, te Meksiko – Ekvador u osmini finala.

FIFA je također objavila sudački tim za utakmicu za treće mjesto između Francuske i Engleske, koja će se igrati u subotu u 23 sata. Utakmicu će suditi venezuelanski sudac Jesus Valenzuela, uz pomoć Jorgea Urrega i Tulia Morena, a četvrti sudac bit će Marokanac Džalal Džajed.