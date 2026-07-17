Rodri otkrio plan za Messija: Evo kako ga Španjolska želi zaustaviti u finalu SP-a

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AP Photo/Jessica Tobias via Guliver

"Za mene je Messi najbolji igrač ovog turnira. Nevjerojatno je da i s 39 godina i dalje radi razliku i predstavlja glavnu snagu Argentine", istaknuo je Rodri.

Kapetan španjolske reprezentacije Rodri svjestan je da će jedan od ključnih zadataka u finalu Svjetskog prvenstva protiv Argentine biti zaustaviti Lionela Messija.

Iskusni veznjak otkrio je da “Crvena furija” ima jasan plan kako neutralizirati najveću prijetnju argentinske reprezentacije.

“Prvo ga moramo udaljiti od kaznenog prostora. Kada se branite, morate biti blizu njega, agresivni i ne smijete se povući preduboko. Mi smo momčad koja igra visoki presing i tjera protivnika na obranu. To će biti ključ utakmice. No kada je Leo u pitanju, morate biti iznimno oprezni jer je često nepredvidiv”, rekao je Rodri za As.

Veznjak Manchester Cityja nije skrivao divljenje prema argentinskom kapetanu.

“Za mene je Messi najbolji igrač ovog turnira. Nevjerojatno je da i s 39 godina i dalje radi razliku i predstavlja glavnu snagu Argentine”, istaknuo je Rodri.

Kapetan Španjolske nastupio je u svih sedam utakmica svoje reprezentacije na ovom Svjetskom prvenstvu. U klupskoj sezoni upisao je 37 nastupa za Manchester City, uz dva pogotka i jednu asistenciju.

Finale Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine igra se u nedjelju, 19. srpnja, od 21 sat u New Jerseyju.