Kek govorio o Bobanu, Hrvatskoj i povratku u Rijeku: “Izbor Slavena Bilića mi je potpuno logičan”

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HMBxMedia xHeikoxBecker via Guliver

Slovenski stručnjak govorio je o novom mandatu na Rujevici, ambicijama Rijeke, reprezentaciji Hrvatske i potencijalnom povratku Josipa Mišića u nacionalnu momčad.

Matjaž Kek početkom lipnja vratio se na klupu Rijeke, a u velikom intervjuu za Dnevnik Nove TV govorio je o novom mandatu na Rujevici, ambicijama kluba, hrvatskoj reprezentaciji nakon odlaska Zlatka Dalića te izboru Slavena Bilića za novog izbornika. Slovenski stručnjak osvrnuo se i na mogući reprezentativni poziv Josipu Mišiću, kao i na izazove koji ga čekaju u novom poglavlju riječkog kluba.

Povratak Matjaža Keka u Rijeku izazvao je veliku pozornost hrvatske nogometne javnosti. Slovenski trener u prvom je mandatu od 2013. do 2018. godine ostvario najveće uspjehe u povijesti kluba, osvojivši naslov prvaka Hrvatske, dva Kupa i Superkup, a sada se ponovno nalazi na klupi momčadi s Rujevice.

Kek ističe kako je Rijeka u međuvremenu napravila velik iskorak, posebno u organizacijskom smislu i uvjetima za rad.

“Prije svega, organizacijski i po uvjetima napravljen je fantastičan napredak. Damir Mišković sa svojom ekipom postavio je klub na sjajne temelje. Uvijek volim reći da se između sjevera i juga pojavila Rijeka koja osvaja trofeje, koja će ih još osvajati i koja je odlično predstavljala hrvatski klupski nogomet u Europi. I prošla sezona bila je stvarno odlična što se europskih nastupa tiče.”

Uoči nove sezone pred Rijekom su veliki izazovi. Klub će pokušati ostati konkurentan u domaćem prvenstvu, ali i ostvariti što bolji europski rezultat.

Kek naglašava da ambicije moraju ostati iste bez obzira na promjene trenera.

“Moramo biti objektivni i samokritični, znati priznati što je bilo dobro, a što nije. Rijeka mora ostati u vrhu hrvatskog nogometa i težiti što boljem rezultatu u Europi. To je filozofija kluba bez obzira na to tko je trener – bio to Sopić, Rožman, ja ili netko četvrti.”

Govoreći o najvećim konkurentima, Hajduku i Dinamu, slovenski trener istaknuo je da oba kluba imaju svoje prednosti.

“Hajduk već ima određenu prednost jer je odigrao službene utakmice. Što se Dinama tiče, ne bih previše govorio o njima. To je dokazana kvaliteta i vrlo dobro organiziran klub. Jasno se vidi ruka Zvonimira Bobana, što smatram dobrim. Prije svega želim Hajduku, Dinamu, Varaždinu i, naravno, Rijeci uspješnu europsku sezonu.”

Jedna od najvećih tema razgovora bio je nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu i dramatičan poraz od Portugala u osmini finala.

Kek je istaknuo kako je Hrvatska i dalje reprezentacija s velikom perspektivom, unatoč promjeni na izborničkoj klupi.

“Bio sam tužan. Prije svega, respektiram sve rezultate koje je hrvatska reprezentacija ostvarila sa Zlatkom Dalićem. U toj utakmici protiv Portugala, posebno u drugom poluvremenu, vidjela se kvaliteta i klasa. Portugal se već drugi put izvukao na jedanaesterce, prvo protiv Slovenije, a sada i protiv Hrvatske. Mislim da hrvatska reprezentacija ima perspektivu i da nema razloga za bilo kakvu zabrinutost.”

Kek smatra da Zlatko Dalić odlazi kao jedan od najuspješnijih hrvatskih izbornika u povijesti, dok za njegova nasljednika Slavena Bilića vjeruje da je kvalitetan izbor.

“Rezultati uvijek govore sami za sebe. Mislim da Zlatko Dalić može biti ponosan i sretan jer je ostvario povijesne rezultate i zauvijek se upisao među velikane hrvatskog nogometa. Izbor Slavena Bilića meni je potpuno logičan. Evo, i ja sam se vratio na izborničku funkciju u Sloveniji. U tome nema ništa loše. Slaven Bilić je dokazano ime, objektivan je, miran, staložen i zna nogomet. Mislim da njemu, njegovom stožeru i igračima treba pružiti maksimalnu podršku.”

Veliku pozornost posljednjih dana privlači i pitanje mogućeg povratka Josipa Mišića u reprezentaciju. Veznjak Dinama bio je jedan od ključnih igrača Kekove šampionske Rijeke, a slovenski trener o njemu ima visoko mišljenje.

Ipak, nije želio ulaziti u odluke aktualnog izbornika.

“Josip Mišić zaslužuje priznanje za sve što je pokazao u Dinamu. Posebno me veseli što ga danas cijene svi jer njegove bitke nisu bile samo nogometne. Takve ljude iznimno poštujem. S druge strane, ne želim iz fotelje govoriti tko je u pravu – Dalić ili Bilić. To je odgovornost izbornika. Oni će donijeti odluku za koju smatraju da je najbolja.”

Na kraju razgovora Kek je govorio i o vlastitoj budućnosti. Nakon dugih mandata u Rijeci i slovenskoj reprezentaciji, želio bi i drugi boravak na Rujevici pretvoriti u uspješnu priču.

“Prije svega, Rijeka je moj drugi dom i ovdje se osjećam odlično. Napravit ću sve što mogu i pokušati rezultatima opravdati povjerenje koje sam dobio.”