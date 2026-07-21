Ostali su još samo detalji: Modrić potpisuje novi ugovor s Milanom

Hrvatski kapetan Luka Modrić sve je bliže ostanku na San Siru, čeka se još samo finalizacija dogovora i produljenje ugovora s Milanom.
Talijanski velikan i 40-godišnji veznjak nalaze se u završnim detaljima pregovora oko produljenja ugovora, pa se uskoro očekuje i službena potvrda nastavka suradnje, javlja Sky Sport.
Iako je ušao u peto desetljeće života, Modrić je u protekloj sezoni dokazao da i dalje igra na vrhunskoj razini. U dresu Milana upisao je 34 nastupa u Serie A uz dva pogotka i tri asistencije, čime je potvrdio status jednog od ključnih igrača u momčadi.
Uprava kluba stoga nije imala dvojbe oko nastavka suradnje, a hrvatski maestro uskoro će staviti potpis na novi ugovor koji ga s Rossonerima veže do 30. lipnja 2027. godine. Talijanski mediji pišu kako je jedan od ključnih čimbenika u postizanju dogovora bilo dovođenje Rubena Amorima za trener Milana, koji je na pravi način prezentirao taktičke zamisli osvajaču Zlatne lopte.
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