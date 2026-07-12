Matej Dodig nije uspio obraniti naslov u Trstu

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Hrvatski teniski savez / Frane Hrabrov

Matej Dodig, 20-godišnji hrvatski tenisač, nije uspio obraniti prošlogodišnji naslov pobjednika na zemljanom ATP Challenger turniru u Trstu.

U nedjeljnom finalu bolji je od 20-godišnjeg Dodiga, koji se nalazi na 208. mjestu ATP ljestvice, bio 33-godišnji bolivijski tenisač Hugo Dellien s 5:7, 6:4, 6:2. Dellien je prije ovog turnira bio 162. tenisač na svijetu.

Do 5:5 u prvom setu nije bilo breaka premda su obojica tenisača propuštali šanse u uvodnom dijelu meča. Kod tog rezultata Dodig je slomio bolivijskog igrača, a potom i odservirao za 1:0 u setovima. Imao je Dodig dobar start u drugom setu. Poveo je 2:0, ali se Dellien odmah vratio na 2:2 te je kod 5:4 došao do novog breaka s kojim je izjednačio na 1:1 u setovima.

Događao se u tom trenutku prijelomni dio meča jer je Dellien treću dionicu otvorio s 4:0 i time ipak slomio trinaest godina mlađeg suparnika.

Meč je trajao dva i pol sata.