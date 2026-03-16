Kultni stadion ipak neće ugostiti Svjetsko prvenstvo, presudio je manjak novca

Kultni stadion Estadio Riazor u La Coruña, dom kluba Deportivo La Coruña, ipak neće biti među domaćinima FIFA World Cup 2030.

Iako je dugo bio među kandidatima za organizaciju utakmica tog velikog turnira, od ideje se odustalo jer stadion ne bi mogao biti spreman na vrijeme. Glavni problem predstavlja financiranje. Kako bi zadovoljio uvjete FIFA, Riazor bi morao povećati kapacitet s 32.000 na 40.000 mjesta, no trenutačno nema dovoljno novca za takvu obnovu. Zbog toga su organizatori morali povući stadion iz kandidature za Svjetsko prvenstvo.

Svjetsko prvenstvo 2030. bit će posebno jer će se igrati u čak šest država. Glavni domaćini bit će Španjolska, Portugal i Maroko, dok će se po jedna utakmica, povodom obilježavanja stote godišnjice prvog Mundijala, igrati i u Argentina, Urugvaj i Paragvaj.

Riazor je jedan od poznatijih stadiona u Španjolskoj i godinama je bio važna pozornica španjolskog nogometa. Osim Deportiva, na njemu je nastupala i Spain national football team, no ovaj stadion očito neće biti dio najvećeg svjetskog nogometnog turnira.

Deportivo La Coruña posljednjih je godina prošao kroz težak pad. Klub nije igrao u La Liga od 2018. godine, a jedno je vrijeme bio i u trećem rangu španjolskog nogometa. Povratak u Segunda División izborio je 2024., dok se paralelno pokušava raditi i na obnovi stadiona.

U ponedjeljak su Pokrajinsko vijeće A Coruñe i Gradsko vijeće La Coruñe zajedničkim priopćenjem potvrdili da ostaju predani planovima modernizacije Riazora, unatoč tome što stadion neće biti domaćin utakmica Svjetskog prvenstva.