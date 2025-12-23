Hoće li Dalić voditi Hrvatsku i nakon Svjetskog prvenstva? Evo što je poručio ljudima iz HNS-a

Podijeli :

xxDamirxKrajacx via Guliver

Zlatko Dalić je odmah nakon SP-a u Kataru, iako je imao ugovor do Eura 2024., produljio suradnju s HNS-om do Svjetskog prvenstva 2026.

Nedavno mu je ponuđen novi ugovor, kojim bi ostao izbornik barem do Eura 2028., no Dalić ga zasad nije prihvatio, poručivši da nema potrebe za žurbom, prenose Sportske novosti.

Izbornik je naglasio kako mu je trenutačni fokus isključivo na Svjetskom prvenstvu te da je ugovor tek formalnost, uz mogućnost nastavka razgovora na proljeće.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić uvjeren je u nastavak suradnje.

“Mislim da će ostati”, rekao je za Sportske novosti.

Isti izvor podsjeća da se ključni trenutak Dalićeva ostanka dogodio prošlog proljeća, kada je imao iznimno ozbiljnu i financijski vrlo izdašnu ponudu da preuzme reprezentaciju Katara.

Boravio je u Dohi, razgovarao s najvišim državnim dužnosnicima i bio vrlo blizu odlaska, s planom da se nakon dvoboja Lige nacija protiv Francuske oprosti od Vatrenih.

Ipak, u posljednji je trenutak odustao, iznenadio Katarce i odlučio ostati s Hrvatskom te nastaviti put prema SP-u 2026., a mnogi vjeruju da će na klupi ostati i nakon toga.