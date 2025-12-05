Dalić o ždrijebu: ‘Tuchelu nije baš drago. Rekao je da smo za četvrtfinale, a ne prvu utakmicu’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Izbornik Vatrenih podijelio je svoje dojmove nakon ždrijeba za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine.

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u L skupini Svjetskoga prvenstva 2026. zajedno sa selekcijama Engleske, Paname i Gane odlučeno je na ždrijebu u Washingtonu.

Hrvatska će sedmi nastup na Mundijalu otvoriti protiv Engleske, a kada i gdje će se igrati utakmice, možete doznati OVDJE.

Nakon ždrijeba, izjavu je iz Washingtona dao izbornik Hrvatske – Zlatko Dalić:

“Najvažnija je prva utakmica, otvaranje je jako bitno. Dva SP-a smo imali dobro otvaranje. Ove dvije, moglo je biti i lakše, pogotovo zadnji put, bilo je lakših od Gane. Gana ima moć, brzinu. To će biti treća utakmica odlučujuća. Znamo na čemu smo i pripremit ćemo se”, poručio je izbornik.

Otkrio je što mu je kazao Thomas Tuchel, izbornik Engleske:

“Nije ni njemu bilo baš drago. Rekao je da smo i za četvrtfinale, a ne za prvu utakmicu. Znali smo da moramo dobiti jednog velikog protivnika. Engleska je veliki protivnik i velika ekipa. Ta utakmica puno toga usmjerava i tu se moramo jako dobro spremiti.”

Osvrnuo se na očekivanja:

“Osnovni cilj je da prođemo skupinu. Nećemo stvarati pritisak sami sebi. Hoćemo da na Svjetskom prvenstvu uživamo i igramo s puno strasti, energije i ponosa. Da damo najbolje od sebe. Osvojili smo dvije medalje, ambicije i očekivanja su velika, ali moramo biti pametni, idemo korak po korak. Imamo dosta vremena za pripremu, moramo naći protivnike za šesti mjesec. Možemo biti zadovoljni, imamo dvije ekipe koje možemo pobijediti, Panamu i Ganu, s Englezima smo uvijek vodili velike borbe.”

Izbornik je potvrdio da se čeka subota i donošenje konačne odluke o lokacijama odigravanja utakmica u skupini. Nakon toga će se odrediti i lokacija kampa reprezentacije:

“To je prvo što ćemo napraviti. Sutra ćemo točno znati gdje igramo pa ćemo naći pravi kamp, da je što bliže tim gradovima. Bitno je da se dobro pripremimo, a meni je najvažnije da svi budemo zdravi. Nemamo velik izbor igrača. Da se nitko ne ozlijedi od nositelja reprezentacije i Hrvatska onda može igrati sa svakim.”