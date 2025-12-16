Evo kako su Modrić i Dalić glasali u izboru za najboljeg igrača godine

Podijeli :

xFotostykxPhotoxAgencyx via Guliver

Ousmane Dembélé proglašen najboljim igračem 2025. prema FIFA-inom izboru

Francuski napadač Ousmane Dembélé ove je godine osvojio prestižnu nagradu The Best, nadmašivši Laminea Yamala i Kyliana Mbappéa. Nakon što je osvojio Zlatnu loptu zahvaljujući izvanrednoj sezoni u PSG-u i u dresu francuske reprezentacije, Dembélé je sada dodao još jedno značajno individualno priznanje svojoj kolekciji.

U prošloj sezoni s PSG-om ostvario je trostruku krunu – prvi put u povijesti francuski klub osvojio je Ligu prvaka, a Dembélé je bio ključni igrač u tom uspjehu. Uz to, bio je i viceprvak Svjetskog klupskog prvenstva, te je podigao i UEFA-in Superkup. S francuskom reprezentacijom zauzeo je treće mjesto u Ligi nacija.

Glasove za nagradu dali su i hrvatski kapetan Luka Modrić te izbornik Zlatko Dalić, no njihovi odabiri gotovo se nisu podudarali. Jedini zajednički izbor bio je Dembélé, ali s različitim bodovnim vrijednostima: Modrić je dodijelio pet bodova Vitinhi, tri Dembéléu i jedan Yamalu, dok je Dalić pet bodova dodijelio Dembéléu, tri Salahu, a jedan Pedriju.