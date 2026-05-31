Mišković: Jedan Sanchezov potez ‘ubio’ je Fruka, a kvaliteta lige pada. Kek? Nije još potpisao

HNK Rijeka

Matjaž Kek još nije potpisao za Rijeku, ali trebao bi uskoro, otkrio je prvi čovjek Rijeke Damir Mišković. Progovorio je i o statusu Tonija Fruka, je li se umorio vodeći klub i zašto je zabrinut za budućnost hrvatske lige.

Victor Sanchez je prošlost, a Matjaž Kek budućnost Rijeke. Još uvijek ne službeno, ali ubrzo hoće.

“Nije još potpisao, ali…”, rekao je na tu temu Damir Mišković u intervjuu za Germanijak.

Kek se, dakle, vraća, a s Rujevice bi trebao otići Toni Fruk. Njegov se transfer očekivao još prošlog ljeta pa je igrač ipak ostao u Rijeci. Sada je, međutim, krajnje vrijeme za iskorak. Mišković kaže kako je jasna namjera kluba da ga se proda, ali još uvijek nema konkretne ponude.

Mišković nije zadovoljan određenim rošadama trenera Sancheza u finišu sezone, kao kada je Dantasa stavio na krilo.

“Ne samo da si žrtvovao sjajnog veznjaka da bi na toj utakmici dobio ispodprosječno krilo, nego si ‘ubio’ Fruka. Nije Dinamo bio toliko dobar koliko se pisalo, sami smo si pucali u noge. Osim toga, u završnici sezone smo trebali krenuti s pripremom za onu iduću i probati neke igrače. Nismo…”

Možda bude i drugih odlazaka. Pričajući na tu temu, Mišković je izrazio zabrinutost zbog stanja SHNL-a.

“Evo, mi smo imali ponudu za Rukavinu iz druge poljske lige. Plaća koju su nudili bila je 30 tisuća eura. Nije htio ići, ali činjenica da Poljaci u drugoj ligi plaćaju 30 tisuća eura trebala bi nam svima skupa otvoriti oči. Neće biti dobro. Gubimo se svi skupa. Novaca nema, kvaliteta lige je osjetno pala, a talenata je sve manje. Živimo u nekom balonu zbog uspjeha reprezentacije.”

Jeste li umorni?

“Možda malo i jesam, ali kome da ostavim ovo što smo napravili? Pozicionirali smo Rijeku na vrh, sagradili stadion, stvorili uvjete. Ne mogu si dozvoliti da netko dođe tko ne dijeli naše vizije. Nije tajna da tražim investitore, ali sigurno neću dati klub u ruke bilo kome. Želim garancije da će biti barem na ovoj razini ako ne i bolje od ovog.”

Mišković je nastavio:

“Rijeka je zdrav klub, redovito plaćamo, imamo radnu zajednicu, školu, ali kao i svi u HNL-u, plešemo na rubu. Pričam često s predsjednicima klubova sa zapada koji na početku sezone imaju riješen budžet ili barem veći dio na osnovu marketinga, sponzora, ticketinga… Klubovi iz Švedske već u ljeto imaju novac s kojim zatvaraju sve troškove i dalje je sve njihova umješnost da nađu igrače koji su u okviru budžeta i slažu momčad. Mi sezonu počnemo s minusom od 70 posto, sve u nadi da ćemo do kraja sezone uspjeti nekako namaknuti taj ostatak kroz nagrade Uefe i transfere. Ne samo Rijeka već i svi ostali. Nije niti Dinamo imun od takvog modela. A ponavljam, liga nam je slabija, talenata je sve manje, sponzori se slabo uključuju…”