Gattuso: Uvijek sam govorio da imamo kvalitetu, ali…

Naravno da osjećam veliki pritisak, ali to je posve normalno na ovoj dužnosti, rekao je Gennaro Gattuso, novi izbornik talijanskih nogometaša, nakon službene premijere na novoj poziciji.

Donedavni trener splitskog Hajduka startao je na klupi Italije pobjedom protiv Estonije od 5-0 u Bergamu, u sklopu kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo.

“Uvijek sam govorio da talijanska reprezentacija ima kvalitetu, ali sama kvaliteta nam neće biti dovoljna za uspjeh. Samo s njom nećemo stići nigdje. Ova momčad sve mora raditi žestoko. Mora napadati loptu, snažno pritiskati i imati jaku glad. Sve to smo vidjeli protiv Estonije“, rekao je Gattuso čija je momčad svih pet golova postigla u drugom poluvremenu.

Nakon tri odigrane utakmice u skupini I Italija ima dvije pobjede i poraz. Ispred su Norveška s maksimalne četiri pobjede te Izrael koji ima tri pobjede i jedan poraz.

“Riskirali smo u dvoboju protiv Estonije i svaka čast dečkima što su odlično reagirali u nastavku premda nismo zabili u prvom poluvremenu. Pritisak na ovoj dužnosti je jak, ali sve pokušavam okrenuti u pozitivnom smjeru. Cijela momčad mi mnogo pomaže, atmosfera je doslovno briljantna“, komentirao je Gattuso.

Italija je mimo svih očekivanja propustila posljednja dva odlaska na Svjetsko prvenstvo.

“Bila je ovo strašno emotivna utakmica za mene. Naravno da sam se rasplakao dok je svirala himna“, zaključio je Gattuso.

