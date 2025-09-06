‘Gattuso nam je dijelio prave šamare, dobio sam jedan po vratu’

Nakon uvjerljive pobjede nad Estonijom (5:0), u kojoj je s klupe upisao asistenciju i pogodak, Giacomo Raspadori je za Sky Sport Italia rekao da Bastonijeva izjava o Gattusovim “šamarima” nije bila samo metafora. Uz njega, dvostruki strijelac bio je Mateo Retegui, a mrežu su još pogodili Moise Kean i Alessandro Bastoni.

“Dijelio je prave šamare, dobio sam jedan po vratu. Gattuso nam je usadio odlučnost i borbenost. Mi smo talentirani igrači, samo to moramo pokazati na terenu. Odigrali smo pravu utakmicu od početka do kraja, nije lako postići pet golova protiv ovakve momčadi. Moramo vjerovati da smo na pravom putu.”

