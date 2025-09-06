‘Gattuso nam je dijelio prave šamare, dobio sam jedan po vratu’

Talijanski reprezentativac Giacomo Raspadori potvrdio je da novi izbornik Gennaro Gattuso momčad doslovno “budi šamarima”.
Nakon uvjerljive pobjede nad Estonijom (5:0), u kojoj je s klupe upisao asistenciju i pogodak, Giacomo Raspadori je za Sky Sport Italia rekao da Bastonijeva izjava o Gattusovim “šamarima” nije bila samo metafora. Uz njega, dvostruki strijelac bio je Mateo Retegui, a mrežu su još pogodili Moise Kean i Alessandro Bastoni.
“Dijelio je prave šamare, dobio sam jedan po vratu. Gattuso nam je usadio odlučnost i borbenost. Mi smo talentirani igrači, samo to moramo pokazati na terenu. Odigrali smo pravu utakmicu od početka do kraja, nije lako postići pet golova protiv ovakve momčadi. Moramo vjerovati da smo na pravom putu.”
Talijanski mediji pišu da je Gennaro Gattuso preuzeo reprezentaciju upravo zbog pobjedničkog mentaliteta koji je pokazivao kao član generacije osvajača Svjetskog prvenstva 2006. godine. Na terenu je bio poznat po borbenosti i karakteru, a iste osobine sada pokušava prenijeti i u trenerskoj ulozi.
“Imao sam sreću gledati ga kako igra, tako da sve to prepoznajem u načinu na koji se sada kreće na treningu i kako razgovara s nama. Pokazuje nam koliko je važan dres Azzurra i što predstavljamo. Brzo smo to prihvatili i pripremili se na najbolji način, a sada moramo tako i nastaviti”, dodao je napadač Italije.
Za kraj je rekao: “Znamo da moramo postizati više golova, pa to moramo pokušati forsirati. Estonija je dokazala koliko ih je teško probiti. Dok nismo postigli prvi gol, bilo je stvarno teško.”
