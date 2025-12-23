Gattuso: Moja opsesija je otići na Svjetsko prvenstvo, ne smijemo vidjeti duhove nakon prvih poteškoća

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Izbornik talijanske nogometne reprezentacije Gennaro Gattuso priznaje da mu je "opsesija" kvalificirati se za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali upozorava "Azzurre" na Sjevernu Irsku.

Italija nije uspjela izboriti direktan plasman na Svjetsko prvenstvo pa će novu priliku tražiti kroz europski play-off. Azzurre u ožujku očekuje ogled protiv Sjeverne Irske, a u drugom polufinalu sastaju se Wales i Bosna i Hercegovina. Pobjednici će igrati međusobno u finalu za plasman na SP.

“Ne smijemo napraviti istu grešku kao prije četiri godine protiv Sjeverne Makedonije. U modernom nogometu nema lakih utakmica”, kazao je Gattuso u razgovoru za TMW.

“Sjeverna Irska je momčad koja nam može stvarati probleme. Moramo biti sposobni reagirati i ne pasti ako se dogodi nešto negativno. Igrat ćemo za nešto značajno, a cijela zemlja čeka. Moramo biti mirni i doći tamo s pravim mentalitetom, za zemlju koju predstavljamo i za ovaj dres”, dodao je bivši trener splitskog Hajduka.

Italija nije igrala na Svjetskom prvenstvu više od deset godina, nakon što se nije uspjela kvalificirati 2018. i 2022. godine.

“Moja opsesija je otići na Svjetsko prvenstvo, vratiti se tamo gdje smo bili dugi niz godina. Moramo to htjeti pod svaku cijenu i ne smijemo vidjeti duhove nakon prvih poteškoća”, nastavio je šef Azzurra.

Otkako je u lipnju preuzeo reprezentaciju umjesto Luciana Spallettija, upisao je pet pobjeda i jedan poraz i to od Norveške.

“Igrači su dali sve od sebe u svakoj utakmici, osim u posljednjoj (Norveška), gdje smo napravili pogreške u drugom poluvremenu. Ekipa je uvijek bila spremna, a vidio sam pozitivan stav, mentalitet i veliki osjećaj pripadnosti”, rekao je.

“Sada sam novi Gattuso. Prvi sam koji mora prenositi smirenost i praviti što manje pogrešaka. Kad stignemo u Coverciano, usredotočit ćemo se na pripremu za utakmicu. U sljedeća tri mjeseca radit ću, putovati kako bih gledao utakmice, sastajati se i razgovarati sa svojim igračima. Volim razgovarati s njima; često smo u kontaktu”, dodao je.

