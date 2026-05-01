FIFA i dalje smatra da su cijene ulaznica za SP pravedne, ali će ispitati svoju strategiju

FIFA je najavila da će preispitati svoju strategiju prodaje ulaznica za Svjetsko prvenstvo 2030. nakon što se suočila s kritikama i ljutnjom zbog vrtoglavog rasta cijena ulaznica za ovogodišnji turnir u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim Državama.

Glavni tajnik Mattias Grafstrom rekao je novinarima nakon FIFA-inog kongresa u Vancouveru da visoke cijene ulaznica za ovogodišnji turnir odražavaju “stvarnost tržišta u Sjevernoj Americi”.

“Uvijek ću imati empatije za navijače i njihova mišljenja, ali mislim da postoji prilično širok raspon cijena ulaznica, neke su jeftine, neke su skuplje. Naravno, slušamo, uzimamo u obzir komentare i, kao što to činimo za svako Svjetsko prvenstvo, preispitat ćemo situaciju i vidjeti kako ćemo to učiniti za sljedeći turnir”, rekao je Grafstrom.

FIFA se suočila s oštrim kritikama zbog rastućih cijena ulaznica za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo, a Europski nogometni savez (UEFA) nazvao je strukturu cijena “iznuđivačkom i “neviđenom izdajom navijača”.

UEFA je prošli mjesec podnijela pritužbu Europskoj komisiji protiv Fife zbog previsokih cijena ulaznica za turnir. No, predsjednik Fife Gianni Infantino inzistira na tome da su cijene ulaznica jednostavno rezultat velike potražnje.

“Posebno u SAD-u postoji nešto što se zove dinamično određivanje cijena, što znači da cijene rastu ili padaju ovisno o dotičnoj utakmici”, rekao je Infantino.

Fifina vlastita burza za preprodaju ulaznica ovog je tjedna imala četiri ulaznice za finale Svjetskog prvenstva 19. srpnja na stadionu MetLife na prodaju za nevjerojatnih 2 milijuna dolara po komadu (1,7 milijuna eura), navodi se u izvješćima. Druge platforme za preprodaju nude ulaznice za finale koje koštaju desetke tisuća dolara.

Na pitanje je li zabrinut da će ljutnja zbog cijena ulaznica oštetiti nasljeđe Svjetskog prvenstva 2026., Grafstrom je naglasio da će prihod od organizacije Svjetskog prvenstva, za koji se očekuje da će dosegnuti 13 milijardi dolara (11.1 milijardu eura), biti uložen natrag u nogomet.