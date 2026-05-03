VIDEO / Pod Amorimom nije igrao, a sada je odveo United u Ligu prvaka

U 35. kolu engleske Premier lige Manchester United je na Old Traffordu ugostio Liverpool u najvećem engleskom derbiju. U napetom dvoboju do pobjede je na kraju došao United s 3:2.

Bio je to važan susret u borbi za Ligu prvaka, a nakon prvih 45 minuta Crveni vragovi su dominirali te su golovima Matheusa Cunhe i Benjamina Šeška vodili s 2:0 na poluvremenu. Tim rezultatom Manchester United je došao na korak od plasmana u Ligu prvaka jer šestom Bournemouthu bježe 12 bodova tri kola prije kraja.

Tome su se Trešnjice mogle nadati jer je nakon samo 11 minuta drugog poluvremena Liverpool izjednačio na 2:2 golovima Dominika Szoboszlaija i Codyja Gakpa. Mađar je za 2:1 zabio u 47. minuti, a onda je Nizozemac u 56. minuti iskoristio grešku Sennea Lammensa i pogodio za 2:2.

Nisu Crveni vragovi nakon toga potonuli jer je u 78. minuti mladi Kobbie Mainoo, koji nije igrao pod Rubenom Amorimom, zabio za 3:2 Manchester Uniteda. Mainoo je natrčao na jednu odbijenu loptu te je odmjerenim udarcem svladao Freddieja Woodmana na vratima Liverpoola.

Do kraja susreta nije bilo golova i Crveni vragovi su osigurali Ligu prvaka nakon dvije sezone pauze. Liverpool je pao na četvrto mjesto, a do kraja dana može pasti i na peto ako Aston Villa izbjegne poraz od Tottenhama na domaćem terenu. Liverpoolu Liga prvaka ne bi trebala doći u pitanje jer peto mjesto također nosi elitno nogometno natjecanje, a šestom Bournemouthu bježe šest bodova.

