Evo protiv koga će Hrvatska U-17 igrati u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva

FIFA World Cup 11. stu 202517:58 0 komentara
Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru igrat će protiv Uzbekistana.

Utakmica će se odigrati 14. ili 15. studenoga, a točan termin bit će poznat tijekom dana.

Momčad Marijana Budimira osvojila je drugo mjesto u skupini s dvije pobjede i remijem – 0:0 protiv Senegala, 3:0 protiv UAE-a i 3:1 protiv Kostarike. Senegal je završio prvi zbog bolje gol-razlike (+6 prema +5).

Uzbekistan je također završio drugi u svojoj skupini. Nakon pobjede 2:1 nad Paragvajem i poraza od Irske istim rezultatom, u posljednjem kolu deklasirao je Panamu 6:1, postigavši čak tri gola u sudačkoj nadoknadi.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup