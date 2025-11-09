Budimir nakon prolaska u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva: ‘S ovim fantastičnim dečkima ne bojimo se nikoga’

Podijeli :

Chara Savvidou SPP via Guliver

Mlada hrvatska U-17 reprezentacija ostvarila je veliki uspjeh plasmanom u nokaut fazu natjecanja na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a dojmovi su poslije utakmice bili izuzetno pozitivni.

Izbornik Marijan Budimir čestitao je igračima na ovom odličnom rezultatu.

“Čestitam igračima na plasmanu u drugi krug natjecanja, kontrolirali smo utakmicu od prve do zadnje minute. Imali smo jako puno šansi, pogotovo na otvaranju susreta, dolazili smo puno puta u zadnju trećinu protivnika, do poluprilika i prilika. Nešto smo promašivali, nešto je njihov vratar branio, pogodili smo gredu. Trudili smo se u prvom redu pobijediti utakmicu, a onda poslije pokušali zabiti koji pogodak više.

Kad smo znali rezultat Senegala, pokušali smo svim silama zabiti još jedan gol, ali na žalost nismo uspjeli. Senegal je odigrao fantastičnu utakmicu protiv UAE-a, zabili pet golova i na račun gol-razlike osvojili prvo mjesto u skupini. Međutim, to ne mijenja ništa, odigrali smo tri fantastične utakmice i gledamo s pozitivom prema naprijed, u nokaut fazi da bi otišao daleko moraš sve pobjeđivati, a uz disciplinu i s ovim fantastičnim dečkima ne bojimo se nikoga”, rekao je Budimir za HNS.

“Dobro smo pripremili utakmicu, slušali trenerove upute i na kraju pobijedili. U prvom samo zabili prvi gol, u drugom još dva, ali smo nesretno i primili taj jedan gol. Ostaje žal što nismo prvi u skupini, ali to ne mora biti loše, čekamo sljedećeg protivnika i idemo dalje“, rekao je Krešimir Radoš.

“Prošli smo dalje, sad imamo nekoliko dana za odmor i onda ćemo se pripremati za sljedeću utakmicu. Došli smo u Katar otići daleko i to se od nas i očekuje, svi su vidjeli da imamo kvalitetu i da imamo što pokazati i idemo do kraja. Pogodak? Srce mi je veliko kao kuća, jako sam ponosan i ne znam što bi više rekao, pun sam emocija, dojmovi se tek trebaju slegnuti”, rekao je Raul Kumar.