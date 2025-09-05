Branič Engleske otpao za susret sa Srbijom

Podijeli :

xPedroxPorrux via Guliver

Engleski branič John Stones će zbog ozljede mišića propustiti kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Andore u subotu u Birminghamu i u utorak u gostima protiv Srbije, rekao je izbornik Thomas Tuchel.

“Nažalost, John je upravo napustio (kamp), došao je s manjim problemima s mišićima u kamp i nije napredovao kako smo mislili i nadali se pa je otišao jutros”, rekao je Tuchel novinarima u petak.

“Nećemo riskirati s njim, ni protiv Andore ili Srbije.”

VIDEO / Španjolska moćno krenula u kvalifikacije, Bugarska je još i dobro prošla u Sofiji VIDEO / Slovaci šokirali Nijemce na otvaranju kvalifikacija, Strelec zabio golčinu

Izborniku Engleske ostaju Marc Guehi, Ezri Konsa, Jarell Quansah i Dan Burn iz Newcastlea kao opcije za stopera. Guehi je propustio transfer u Liverpool na dan isteka roka kada se njegov klub Crystal Palace povukao iz posla.

“Guehi izgleda apsolutno dobro i impresivno na terenu, ima dobrih nekoliko tjedana iza sebe. On je glavni pokretač uspjeha Crystal Palacea, on je kapetan i vođa i igrao je vrlo impresivno na kraju prošle sezone”, rekao je Tuchel.

Tuchel je potvrdio da će kapetan Harry Kane započeti protiv Andore, rekavši da neće eksperimentirati s napadom.

Engleska je pobijedila u prve tri kvalifikacijske utakmice za Svjetsko prvenstvo, uključujući neimpresivnu pobjedu od 1-0 u gostima protiv Andore u lipnju, ali su u posljednjem gostovanju pretrpjeli prijateljski poraz od Senegala 3-1.