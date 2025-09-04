VIDEO / Španjolska moćno krenula u kvalifikacije, Bugarska je još i dobro prošla u Sofiji

Bugarska-Španjolska 0:3. Španjolska suvereno prošla kroz Sofiju, Bugari su još i dobro prošli. Za Furiju su zabili Oyarzabal, Cucurella i Merino.

Španjolska je bila sigurna na startu svog ciklusa svladavši kao gost u susretu skupine E Bugarsku sa 3-0. Oyarzabal (5), Cucurella (30) i Merino (38) riješili su pitanje pobjednika već u prvom poluvremenu. Ranije je u ovoj skupini Turska gao gost nadigrala Gruziju sa 3-2.

U derbiju večeri Nizozemska i Poljska su u susretu skupine G igrale 1-1 u Rotterdamu. Dumfries (28) je doveo domaće u prednost, a Cash (80) je postavio konačni rezultat. Obje momčadi sada imaju po sedam bodova, Nizozemska iz tri, a Poljska iz četiri susreta. Na tri boda iz četiri susreta još je i Finska.

