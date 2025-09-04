VIDEO / Slovaci šokirali Nijemce na otvaranju kvalifikacija, Strelec zabio golčinu

Slovaci su u prvoj utakmici kvalifikacija u grupi A šokirali Njemačku te u Bratislavi slavili s 2:0. Pogotke su za Slovačku zabili Hancko i Strelec, a posebno je prekrasan bio drugi gol Davida Streleca.

Slovačku je u prednost nakon lijepe akcije pred kraj prvog poluvremena doveo Hancko (42), da bi Strelec (55) sjajnim pogotkom okončao solo-akciju kojom je početkom nastavka povisio na 2-0.

U drugoj utakmici ove skupine Sjeverna Irska je očekivano kao gost sa 3-1 svladala Luksemburg.

Izravni plasman u SAD, Meksiko i Kakadu sljedećeg ljeta izborit će samo pobjednik skupine.

