Belgijski izbornik: Utakmicu s Hrvatskom ne gledamo kao na prijateljsku

Hrvatsku čekaju dva prijateljska ogleda uoči nastupa u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Sutra, u utorak, u 18 sati na riječkoj će Rujevici dočekati reprezentaciju Belgije, a u nedjelju će u Varaždinu igrati protiv Slovenaca. Uoči utakmice u Rijeci na konferenciji za medije govorio je izbornik Belgije Rudi Garcia.

“Svi igrači se osjećaju dobro. Naravno, Leandro Trossard je igrao finale Lige prvaka i mora se malo odmoriti. Priključit će nam se u srijedu. Atmosfera je dobra, ali i ozbiljna kad treba biti. Na utakmicu s Hrvatskom ne gledamo kao na prijateljsku. Želimo pobijediti. Hrvatska je jedna od najjačih reprezentacija u Europi. Luka Modrić je genijalac i s 40 godina”, rekao je belgijski izbornik.

“Lukaku nikad nije imao veći motiv. U dobrom je stanju, ali moramo paziti da se ne ozlijedi ponovo. Neće sutra trenirati s nama. Spreman je i dozirat ćemo mu minutažu. Puno ga još dijeli od toga da može odigrati svih 90 minuta. Što se Kevina de Bruynea tiče, sretan je u reprezentaciji. Cilj mi je bio postići da najbolji igrači sa zadovoljstvom igraju za svoju domovinu”, zaključio je Garcia.