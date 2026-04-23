Bjelica: On mora biti član udarnih 11 na SP-u, pokazao je da je spreman

xLukaxKolanovicx via Guliver

Nenad Bjelica smatra da Luka Vušković više nije samo kandidat za odlazak na Svjetsko prvenstvo, nego i ozbiljan kandidat za početnu postavu Hrvatske reprezentacije.

Njegove izjave dodatno su otvorile raspravu koja se sve češće vodi u javnosti — treba li Vušković biti samo dio popisa ili odmah krenuti od prve minute. Bjelica ističe da godine više ne bi smjele biti presudne ako igrač pokazuje kvalitetu i zrelost za najvišu razinu, razgovarao je za emisiju “Karijera u retrovizoru”.

„Mislim da može biti u udarnoj momčadi, zašto ne? Danas godine nisu presudne. Lamine Yamal je vrlo mlad pa je već nositelj reprezentacije, a i Joško Gvardiol je vrlo rano postao standardan. Bitno je jesi li spreman“, poručio je Bjelica.

Dodao je i da izbornik Zlatko Dalić već ima jasnu sliku o Vuškoviću te da ga je imao priliku vidjeti u reprezentativnom okruženju, što bi moglo utjecati na njegove buduće odluke oko sastava.

“Ako izbornik Zlatko Dalić tako procijeni, a mislim da ga je već testirao na američkoj turneji i da je to izgledalo jako dobro, ne vidim nijedan razlog zašto Luka Vušković ne bi mogao biti u početnoj postavi Hrvatske na Svjetskom prvenstvu. Odgovorio je svim zahtjevima u teškim i zahtjevnim utakmicama i zato doista ne vidim razlog protiv toga”, poručio je Bjelica.