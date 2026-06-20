Bivši golman Engleske upozorava na problem s loptom na SP-u: Kao primjer iskoristio eurogol Baturine

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AP Photo/Julio Cortez via Guliver

Prvih desetak dana Svjetskog prvenstva donijelo je niz spektakularnih pogodaka. Posebno se ističu golovi postignuti udarcima iz daljine, a navijači su već uživali u nekoliko pravih eurogolova koji su završili u samim rašljama ili uz vratnicu. No, prema mišljenju bivšeg engleskog reprezentativnog vratara Joea Harta, iza toga bi mogao stajati i jedan zanimljiv faktor – službena lopta turnira.

Nekadašnji vratar Engleske i Manchester Cityja, koji danas radi kao televizijski analitičar, nakon prvih utakmica prvenstva izdvojio je detalj za koji smatra da značajno otežava posao vratarima.

Hart se posebno osvrnuo na pogodak Martina Baturine u remiju Hrvatske i Engleske. Hrvatski veznjak tada je sjajnim udarcem s distance pogodio za 2:2, a iako je Jordan Pickford uspio dotaknuti loptu, nije je uspio zaustaviti.

U BBC-jevoj analizi Hart je istaknuo da problem možda nije samo u reakciji vratara.

„Iskreno osjećam da ova lopta prema vratarima dolazi mnogo brže nego što oni procjenjuju u trenutku kada napusti nogu igrača“, rekao je bivši engleski reprezentativac.

Objašnjavajući Pickfordovu reakciju kod Baturinina pogotka, Hart je primijetio da je engleski vratar bio vrlo blizu obrane, ali da je lopta do njega stigla brže nego što je očekivao.

„Kada pogledate situaciju, vidite da Jordan leti prema lopti, ali jednostavno ne uspijeva doći do nje. Ljudi će se pitati zašto je išao vrhovima prstiju umjesto cijelom rukom, no meni se čini da mu je lopta stigla brže nego što je procijenio“, objasnio je.

Baturinin pogodak nije jedini primjer koji je izdvojio. Hart je analizirao i nekoliko drugih dalekometnih udaraca na turniru, među njima i pogodak Lionela Messija protiv Alžira. Zaključio je da vratari u više navrata kasne s reakcijom ili pogrešno procjenjuju putanju lopte.

Njegova teorija usmjerena je prema službenoj lopti Svjetskog prvenstva, Adidasovoj Triondi. Hart vjeruje da se ona kroz zrak kreće drukčije nego što su vratari navikli, zbog čega neke lopte koje bi inače bile obranjive završavaju u mreži.

PODSJEĆA NA JABULANI

Takve tvrdnje odmah su podsjetile na Svjetsko prvenstvo 2010. godine i zloglasnu Jabulani loptu, koja je izazivala brojne kontroverze zbog nepredvidivog leta i naglih promjena smjera.

Hart o tome govori i iz osobnog iskustva. Bio je dio engleske reprezentacije na Mundijalu 2010., a četiri godine kasnije u Brazilu bio je prvi vratar svoje reprezentacije.

Ipak, Trionda se značajno razlikuje od lopti korištenih na ranijim prvenstvima. Opremljena je senzorima koji pomažu VAR sustavu pri praćenju dodira i kretanja lopte, a njezina konstrukcija sastoji se od samo četiri panela, za razliku od tradicionalnih modela s mnogo više spojeva.

Upravo bi takav dizajn mogao utjecati na aerodinamiku. Ako se pokaže da lopta doista leti brže ili nepredvidivije nego što vratari očekuju, rasprava o njezinu utjecaju mogla bi postati jedna od glavnih tema ovog Svjetskog prvenstva.