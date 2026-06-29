Modrić objavom na Instagramu ‘raspametio’ navijače! Romano: Legenda

Oglasio se kapetan Vatrenih.
Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić podijelio je s pratiteljima na Instagramu ponos i sreću nakon pobjede protiv Gane (2:1) u Philadephiji koja je Vatrenima osigurala nokaut fazu na SP-u i okršaj s Portugalom.
“Ponosan na ovu ekipu! Idući krug!”, napisao je Modrić ispod fotografije.
Objava je prikupila skoro 300 tisuća ‘lajkova’ i skoro dvije tisuće komentara.
Posebno se ističe komentar ispod njegove objave najpouzdanijeg stručnjaka za transfere Fabrizija Romana, koji je samo kratko napisao: “legenda”.
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